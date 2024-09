Louis Vuitton Cup, Ineos Britannia non lascia scampo ad Alinghi e vola sul 2-0

Non c’è storia. INEOS Britannia si sbarazza agevolmente di Alinghi Red Bull Racing anche in gara-2 a Barcellona e si porta sul 2-0 nella serie (al meglio delle nove regate) valevole per la semifinale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

Giornata trionfale dunque per la corazzata britannica, reduce dal primo posto al termine del round robin (battendo Luna Rossa allo spareggio), che ha rispettato di fatto i pronostici della vigilia dimostrando una netta superiorità nei confronti degli avversari e ipotecando l’accesso alla finale della Challenger Selection Series. Per quanto visto oggi nelle acque catalane, l’esito più probabile è infatti un 5-0 di Ineos, che potrebbe dunque chiudere i conti già lunedì 16 settembre.

Ben Ainslie e compagni, in condizioni di vento debole (7-10 nodi), hanno sfruttato le difficoltà di Alinghi (caduta dai foil e penalizzata per aver oltrepassato un boundary) nella fase di pre-partenza per portarsi in testa sin dal primo lato di bolina con un vantaggio aumentato poi progressivamente nel resto della regata. Ineos Britannia ha gestito gara-2 senza patemi, andando in fuga e rifilando un gap di 1’37” alla Svizzera.