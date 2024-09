Louis Vuitton Cup, American Magic regola Orient Express e approda in semifinale. Francesi vicini all’eliminazione

American Magic rialza la testa dopo il ko in avvio di giornata contro Luna Rossa e conquista una vittoria pesantissima su Orient Express, che regala alla squadra statunitense la qualificazione aritmetica per le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

Il sodalizio americano chiude così il doppio round robin della Challenger Selection Series in seconda o terza posizione con un bilancio di 4 successi e 4 sconfitte (domani affronterà Taihoro in una sfida ininfluente che non assegna punti), in attesa di scoprire quale team dovrà incrociare in semifinale (dipenderà dalla scelta del primo classificato nel girone).

Situazione disperata invece per i transalpini di Orient Express, che restano all’ultimo posto della graduatoria (1 punto) e sono ormai ad un passo dall’eliminazione. L’unica speranza per la Francia è quella di battere domani Ineos Britannia e sperare in una sconfitta di Alinghi con Luna Rossa, per poter sfidare la barca svizzera in una regata di spareggio con in palio il passaggio del turno.

Il successo odierno di Tom Slingsby e compagni non è stato scontato, con Orient Express che (dopo aver pagato dazio nel primo lato di bolina) ha messo sotto pressione l’equipaggio americano fino all’ultima poppa cercando di sfruttare le difficoltà di Patriot in manovra con vento sostenuto (sui 16 nodi) e onda alta. American Magic è riuscita però a difendersi fino in fondo, mostrando una velocità notevole e trionfando con 15 secondi di margine sulla barca francese.