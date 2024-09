Louis Vuitton Cup 2024: calendario semifinali, orari, programma, tv, regolamento

Saranno Ineos Britannia, Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic e Alinghi Red Bull Racing le semifinaliste della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. A Barcellona la fase a gironi si è conclusa di fatto con l’eliminazione dei francesi di Orient Express, ultimi in classifica al termine del doppio round robin.

I britannici di Team Ineos hanno conquistato in extremis il primo posto della graduatoria battendo allo spareggio Luna Rossa, quindi potranno scegliere chi affrontare in semifinale. La decisione verrà comunicata venerdì 13 settembre (alle ore 11.00) in una conferenza stampa che delineerà il quadro degli accoppiamenti per le semifinali della Challenger Selection Series.

Il format prevede una serie al meglio delle nove regate, in cui passa il turno chi ne vince cinque. Ben Ainslie e compagni potrebbero selezionare gli svizzeri di Alinghi, quindi Luna Rossa in quel caso se la vedrebbe con gli statunitensi di American Magic in una sfida che fino a qualche giorno fa sembrava quasi una finale annunciata di Louis Vuitton Cup.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali di Louis Vuitton Cup. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su Canale 20 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); le regate di Luna Rossa saranno visibili in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP

Regate: sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi: martedì 17 settembre.

Regate: mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Giorni di eventuali recuperi: 20-23 settembre.

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.