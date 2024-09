Louis Vuitton Cup 2024: calendario, orari, giorni di regata fino all’America’s Cup

Archiviato il doppio round robin con l’eliminazione di Orient Express, tra pochi giorni cominceranno le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024. A partire da sabato 14 settembre andranno in scena due serie al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque) che stabiliranno le finaliste della Challenger Selection Series per la 37ma America’s Cup.

L’ultimo atto della Louis Vuitton Cup (previsto dal 26 settembre) si svolgerà sulla distanza delle tredici regate, quindi la vittoria andrà al primo team capace di raggiungere 7 punti. Stesso format per il Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca, in cui il Defender Emirates Team New Zealand dovrà vedersela con una tra Luna Rossa, Ineos Britannia, American Magic e Alinghi (le quattro semifinaliste del torneo degli sfidanti).

La Finale di America’s Cup inizierà sabato 12 ottobre e potrà concludersi al massimo domenica 27 ottobre, ultima giornata prevista per un eventuale recupero di regate non disputate a causa del meteo. Ogni giorno il programma si aprirà a partire dalle ore 14.00. Di seguito il calendario completo della Coppa America 2024, dalle semifinali di Louis Vuitton Cup all’America’s Cup.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP 2024

SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP (al meglio delle 9 regate)

Regate: sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi: martedì 17 settembre.

Regate: mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Giorni di eventuali recuperi: 20-23 settembre.

FINALE LOUIS VUITTON CUP (al meglio delle 13 regate)

Regate: giovedì 26 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi: venerdì 27 settembre.

Regate: sabato 28 e domenica 29 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi: lunedì 30 settembre.

Regate: martedì 1 e mercoledì 2 ottobre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi: mercoledì 3 ottobre.

Regate: giovedì 4 e venerdì 5 ottobre.

Giorni di eventuali recuperi: 6-7 ottobre.

FINALE AMERICA’S CUP (al meglio delle 13 regate)

Regate: sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Giorni di riposo/eventuali recuperi: lunedì 14 e martedì 15 ottobre.

Regate: mercoledì 16 ottobre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi: giovedì 17 ottobre.

Regate: venerdì 18, sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 ottobre.

Giorni di eventuali recuperi: 22-27 ottobre.