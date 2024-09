Lorenzo Musetti commenta la sua vittoria a Chengdu: “Ho sciupato tante palle break, ma sono rimasto concentrato”

Lorenzo Musetti è tornato a giocare dopo che il suo ultimo incontro disputato risaliva a 26 giorni fa. Tanto era trascorso dal quel ko amaro agli US Open contro lo statunitense Brandon Nakashima. Il toscano ha deciso di fermarsi e di non prendere parte alla settimana di Coppa Davis di Bologna, dando spazio anche ai suoi affetti. Il riferimento è al battesimo di suo figlio Ludovico.

Ricaricate le pile, Musetti è volato alla volta della Cina e, da testa di serie n.1, ha affrontato nel secondo turno del torneo ATP250 di Chengdu l’australiano Chris O’Connell. Una partita molto complicata contro il n.75 del mondo e vittoria sofferta dopo 2 ore e 40 minuti di gioco sul punteggio di 6-7 (5) 6-4 7-6 (4).

“È stato un match difficile, sapevo che Chris stava giocando bene e che specialmente al servizio sapeva essere molto affilato e preciso. A volte non ho gestito bene i turni al servizio e nello stesso tempo ho sciupato molte palle break“, ha raccontato Lorenzo a caldo.

“Sono contento però per come sono riuscito a rimanere sempre concentrato sulla partita. Mentalmente non sono mai uscito e anche tatticamente sono stato in grado di far mio il match. Spero di proseguire nel mio percorso“, ha aggiunto Lorenzo che ha anche ringraziato in cinese (xiè xiè) il pubblico presente sugli spalti.