LIVE Musetti-Bu, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: il sorprendente cinese sulla strada dei quarti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti e Bu Yunchaokete.

Ostacolo decisamente abbordabile per essere una sfida che mette in palio 50 punti e un quarto di finale in un ATP 500 per il toscano, che arriva a questa partita con ambizioni importanti. Non è ancora morta la possibilità di vederlo a Torino (Finals) come riserva, magari anche la prima, soprattutto dopo il forfait di Hubert Hurkacz per il Masters 1000 di Shanghai. Il polacco era davanti all’azzurro, ma visto il periodo che sta attraversando, possiamo già considerarlo dietro.

I punti di distacco da Novak Djokovic, virtualmente 9° nella graduatoria che conta i risultati dell’anno solare, sono circa 850. Musetti accorcia però a 450 circa se si prende in considerazione Grigor Dimitrov, ovvero il giocatore che al momento sarebbe la seconda riserva alle Finals. Considerando che il serbo difficilmente giocherà entrambi i Masters 1000 sul cemento, potrebbe non essere scontato vederlo qualificato. In quel caso, si aprirebbe uno spazio in più, visto che molto difficilmente vedremo il tennista più vincente della storia fare da riserva ai “magnifici 8”.

C’è però un avversario da battere, che nulla regalerà. Trattasi dell’interessante prospetto d’oriente Bu, che è al momento numero 3 di Cina e che negli ultimi mesi si è lanciato alla carica della top 100. La qualificazioni agli US Open è fin’ora il fiore all’occhiello della carriera e qui, entrato grazie a un invito degli organizzatori, ha sconfitto all’esordio il connazionale Shang, uscito vittorioso a Chengdu.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti e Bu Yunchaokete. In campo alle 5:00, vi aspettiamo!