LIVE Italia-Cile, Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA: gli azzurri iniziano contro i sudamericani nella rassegna iridata

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cile, partita inaugurale dei Campionati Mondiali 2024 di hockey su pista, competizione in scena quest’anno a Novara nel contesto dei World Skate Games, l’evento multi sport che racchiude in un unico luogo – in questo caso l’Italia – tutte le rassegne iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale.

Una sfida da vincere per gli azzurri di Alessandro Bertolucci, pronti a stregare il pubblico di casa con una prestazione positiva. L’obiettivo sarà non accontentarsi e soprattutto non pensare di avere la vittoria in tasca. Malgrado i favori del pronostico, in un parterre d’eccezione come quello mondale qualsiasi errore di valutazione può risultare fatale.

Non è chiaramente la prima volta che le due compagini si incontrano. Il precedente risale infatti all’edizione dei Mondiali 2022, quando gli azzurri sconfissero i sudamericani (che poi chiusero la fase a gironi all’ultimo posto con 0 vittorie) con il rotondo risultato di 3-8 in quel di San Juan. Uno score largo che speriamo di replicare anche nella giornata odierna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Cile, primo match della prima fase dei Campionati Mondiali 2024 a Novara. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 21:00. Buon divertimento!