LIVE Italia-Cile 3-0, Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA: tris di Cocco su rigore

17:20 GOOOOOOOOOL! GIULIO COCCOOOOOO NON SBAGLIA NEL MOMENTO PIU’ DELICATO DEL MATCH. BELLISSIMA FINALIZZAZIONE

17:20 RIGORE ITALIA! ATTERRATO GAVIOLI. OCCASIONE PER IL 3-0

17:40 Possesso per un’Italia troppo passiv

18:24 Ottavo fallo per il Cile

18:58 PALO DI GAVIOLI DOPO UNA GRANDE CONCLUSIONE. L’ITALIA C’E’. FORZA RAGAZZI

19:32 Azzurri scomposti in questa fase, serve riacquisire ordine.

19:56 Fallo dell’Italia, è il quinto.

20:34 Momento di massimo sforzo per il Cile, l’Italia prova a ribaltare l’azione ma nulla di fatto

21:30 Ancora due contro uno Cile. L’Italia deve fare attenzione, sembra lontana la freschezza del primo tempo

22:20 Ancora Cile con Fernandez Fernandez. Azione sventata dalla difesa azzurra

22:40 Quarto fallo per l’Italia

23:13 Bruttissima azione degli azzurri che perdono palla, subiscono la superiorità e fortunatamente non prendono la rete grazie ad una bella intuizione di Ipinazar

24:30 Settimo fallo complessivo per il Cile.

INIZIO SECONDO TEMPO

21:50 Ancora pochissimi istanti e comincerà il secondo tempo

21:48 I giocatori stanno facendo nuovamente il loro ingresso in pista

21:46 Manca poco all’inizio del secondo tempo.

21:39 Ci prendiamo qualche minuto di pausa, poi sarà il momento del secondo tempo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO. UNA BUONA ITALIA GESTICE IL 2-0 CON LA DOPPIETTA DI MALAGOLI. MA SERVE PRENDERE IL LARGO PER CHIUDERE I GIOCHI IN ATICIPO.

0:05 Ipinazar vicinissimo al 3-0, ma la pallina viene sporcata proprio alla fine

1:06 Ci prova da distanza ravvicinata l’Italia con Verona ma nulla di fatto. Poi il Cile non incide nella ripartenza.

1:50 Sarebbe opportuno segnare il 3-0 prima della fine del primo tempo

2:34 Terzo fallo per gli azzurri che da qualche minuto non riescono a manovrare come in apertura

3:00 Verona in volata conquista la pallina, ma vanifica il suo tiro sul più bello

3:25 Continua la manovra eccessivamente frettolosa del Cile mentre l’Italia mette a referto il secondo fallo di squadra. Sale a sei invece il Cile.

4:13 Roja semina il panico vicino la porta di Gnata, ma viene osservato e contenuto in modo efficace, almeno fino a questo momento. L’Italia torna al quintetto iniziale

4:56 Verona ci prova da centrocampo, rinvio della portiera avversaria. Il conto dei falli rimane 1 (Italia e 5 (Cile)

5:29 Funziona bene il contenimento dell’Italia, soprattutto quando la pallina raggiunge il dietro porta

6:30 Nooo! Si divora il 3-0 Giulio Cocco che, servito da un compagno, non riesce a superare un ottimo Sergio Garcia

7:07 Attenzione alla ripartenza di Fernandez Fernandez che tira dietro porta, Gavioli allontana senza patemi.

8:00 Time out Bertolucci che non sta apprezzando l’attuale momento dei suoi ragazzi.

8:06 PECCATO! In ripartenza l’Italia non incide. Gli azzurri sono convinti dei propri mezzi, non tentennano. Ma è il momento di attivare il killer instinct

8:50 Fase di stallo che viene interrotto da un tiro di Banini che non va a buon fine.

9:51 Il Cile avanza, seppur in modo scollato. Fase delicata della partita. I sudamericani sono lenti e prevedibili. Ma può cambiare tutto se l’Italia non torna in carreggiata.

10:40 GNATA! Grande intervento su Roja, il primo davvero significativo della giornata. Attenzione a non cedere troppo spazio agli avversari, serve il terzo goal.

11:29 Bello l’intervento di Gnata, fino a questo momento non particolarmente impegnato. Intanto arriva il primo fallo dell’Italia, commesso da Banini. Sale a cinque invece il conto dei cileni

12:02 Brava l’Italia che è aggressiva in fase difensiva senza però cadere nel tranello del fallo.

12:35 Secondo time out Cile. Il CT sudamericano vuole dare una strigliata ai suoi, troppo passivi in questa prima frazione.

13:30 Missile di Gavioli sul versante destro, il portiere cileno neutralizza. Intanto quarto fallo del Cile.

14:00 Il Cile prova a manovrare in qualche modo, l’Italia capisce il momento e gioca di pressing

14:51 Ripartenza dell’Italia che porta al terzo fallo del Cile. Fuori Verona, dentro Pozzato.

15:15 Azione prolungata degli azzurri che provano una soluzione dal dietro porta. Stavolta l’azione non porta a particolari pericolosità. Intanto entra Felipe Castro tra le fila del Cile.

16:42 Il Cile ha fretta. Si trova sotto di due reti e costruisce con troppa frenesia. Buona gestione degli azzurri in questo momento

17:11 Bolide di Cocco sul versante sinistro, ma la pallina non trova la porta. Intanto sono entrati Davide Gavioli e Davide Banini

17:20 Roja ci prova ancora di girata, nulla di fatto.

18:20 Fernandez Fernandez ci prova ma non desta alcun pericolo ai nostri ragazzi. L’Italia sconquassa la difesa con cambi di gioco repentini e scambi tra le fasce.

19:07 Gioca bene l’Italia che costruisce benissimo ma, stavolta, manca l’ultimo passaggio con Giulio Cocco.

19:37 Roja ci prova da lontano, attenta un’Italia finora perfetta

19:47 GOOOOOOOL GOOOOOOL ANDREA MALAGOLII, ANCORA LUI!!!!! PALLA RECUPERATA PER L’AZZURRO CHE, TUTTO SOLO, SUPERA IL PORTIERE AVVERSARIO. 2-0 ITALIA. Time Out Cile.

20:13 Secondo fallo per il Cile.

20:49 Brutta palla persa per gli azzurri, il Cile non riesce a concretizzare

21:12 Ci prova anche Marquez, nulla di fatto per lui.

22:12 Roja è lo spauracchio più grande del Cile. Il giocatore del Reus ci prova, ma la difesa azzurra neutralizza in tranquillità

22:54 Gli azzurri manovrano adesso con sicurezza e con azioni veloci. Un atteggiamento già visto due anni fa a San Juan. Intanto primo fallo per il Cile.

23:50 GOOOOOOOOL! Andrea Malagoliiiiiiiiiiiiiii pronti via il numero sei concretizza un tiro partito dagli esterni e e mette la pallina sul sette. 1-0 italia

24:20 manovra il Cile in queste prime battute, il tiro di Marquez è innocuo.

25:00 Casacca bianca per l’Italia, tenuta rossa invece per i cilieni

INIZIO PRIMO TEMPO

21:00 L’Italia si stringe intorno a Bertolucci. Bellissima atmosfera al Pala Igor. Tutto è pronto per l’inizio del match

20:58 “Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò. Sì!” Finisce tra l’entusiasmo del pubblico l’Inno di Mameli. Manca poco e si comincia!

20:56 Ora gli Inni Nazionali

20:55 Italia con Gnata, Malagoli, Cocco, Verona e Ipinazar.Il Cile risponde con Garcia Valenzuela, Fernandez Fernandez, Soto, Marquez e Rojas

20:53 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in pista

20:50 Si riempiono gli spalti del Pala Igor quando mancano appena dieci minuti all’inizio del match

20:47 Questi i risultati della giornata odierna quando manca solo il match degli azzurri

SPAGNA-FRANCIA 1-1

ARGENTINA-ANGOLA 7-1

PORTOGALLO-USA 10-2

20:45 I nostri ragazzi hanno tutte le carte in regola per dominare i cileni, già sconfitti a più riprese in passato, così come successo già nell’ultima edizione dei World Skate Games a San Juan

20:43 Grande attesa per l’esordio degli azzurri, motivati a proseguire il cammino trionfale dell’Italia in questi World Skate Games 2024

20:40 BUONASERA, Amici di OA Sport. Mancano venti minuti all’inizio della partita

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cile, partita inaugurale dei Campionati Mondiali 2024 di hockey su pista, competizione in scena quest’anno a Novara nel contesto dei World Skate Games, l’evento multi sport che racchiude in un unico luogo – in questo caso l’Italia – tutte le rassegne iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale.

Una sfida da vincere per gli azzurri di Alessandro Bertolucci, pronti a stregare il pubblico di casa con una prestazione positiva. L’obiettivo sarà non accontentarsi e soprattutto non pensare di avere la vittoria in tasca. Malgrado i favori del pronostico, in un parterre d’eccezione come quello mondale qualsiasi errore di valutazione può risultare fatale.

Non è chiaramente la prima volta che le due compagini si incontrano. Il precedente risale infatti all’edizione dei Mondiali 2022, quando gli azzurri sconfissero i sudamericani (che poi chiusero la fase a gironi all’ultimo posto con 0 vittorie) con il rotondo risultato di 3-8 in quel di San Juan. Uno score largo che speriamo di replicare anche nella giornata odierna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Cile, primo match della prima fase dei Campionati Mondiali 2024 a Novara. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 21:00. Buon divertimento!