‘La strambata’ di Vegliani: “Non capisco se Luna Rossa stia giocando. Ineos in poppa fa meno strada”

LUNA ROSSA E LE DIFFICOLTÀ IN PARTENZA

Un po’ in apparenza il problema c’è. Non ha fatto delle belle partenze contro American Magic. Mi sto domandando se stiano giocando a qualche gioco. Hanno fatto due regate fotocopia, in cui hanno dimostrato la loro capacità di stare vicini, recuperare e sorpassare un po’ in tutti i modi. Hanno superato di poppa, ma erano vicini anche di bolina. Per Luna Rossa è un allenamento? Perché sbagliano le partenze? Nel 2021 le partenze venivano spesso vinte. Sicuro lì aveva il vantaggio dei due timonieri, invece adesso tutti sono nella stessa situazione e sono alla pari. Oggi (ieri, ndr) Luna Rossa e Ineos hanno dimostrato comunque che la partenza non è decisiva.

ALINGHI ANELLO DEBOLE TRA LE SEMIFINALISTE

Alinghi non ha il problema della barca, ma è l’equipaggio poco esperto. Se parti così male contro Ineos come nella seconda regata, non puoi recuperare.

SEMIFINALI DAI COPIONI DIFFERENTI

Luna Rossa è una barca molto performante, che riesce a stare vicino e poi supera, però American Magic non è certo la barca più forte, questo va detto. Però è un eccellente allenamento regatare contro gli statunitensi. Ineos invece sta facendo delle passeggiate di salute, a cosa serve?

INEOS ADESSO HA LA BARCA PIÙ VELOCE?

Più veloce forse no, ma è quella che soprattutto di poppa riesce a guadagnare di più, fa meno strada delle altre. La prua è profonda in poppa. Però, se andiamo a vedere i distacchi, Alinghi aveva 1’18” di ritardo al primo intermedio e ha chiuso a 1’37”. Alinghi è una buona barca. Sarei stato curioso di vedere gli svizzeri contro gli americani, ma non sapremo mai come sarebbe andata.

LE PROSPETTIVE

Per fortuna che ci sono state regate equilibrate per Luna Rossa, perché questa situazione è allenante in vista di Ineos. Magari Luna Rossa una regata la perderà, però se cominci 2-0 sei già a buon punto. Non credo che nessuno ormai giochi a nascondersi. Ineos è impossibile che non vinca 5-0, gli svizzeri sono troppo indietro come equipaggio, sono giovani. Non mi stupirei invece se American Magic ne vincesse una. Se Luna Rossa impara e deve sudare contro gli statunitensi, è tanto di guadagnato.

LE SCORIE DELLE SCONFITTE CONTRO INEOS

I ragazzi di Luna Rossa erano un po’ tesi nella prima gara di semifinale, hanno sbagliato la partenza perché avevano un po’ di tensione da scaricare. Si è un po’ notato. Come se gli pesassero un po’ le sconfitte con Ineos.

L’INTESA TRA BRUNI E SPITHILL

Il feeling tra Bruni e Spithill lo vedo buono, anzi la comunicazione è al massimo livello, anche migliorata dal 2021. Poi la gestione della barca è molto cambiata. Tre anni fa c’erano 4 grinder e 5 persone che gestivano tutto il resto, Sibello ad esempio faceva il tattico. Oggi i timonieri hanno più cose da fare e da guardare, hanno solo i 2 trimmer a supporto. Quindi hanno un carico di responsabilità maggiore.

INEOS STA SPAVENTANDO ANCHE NEW ZEALAND?

I neozelandesi non hanno paura di niente, per come sono loro di carattere. C’è una cosa particolare della Nuova Zelanda: è l’unico paese dove non ci sono animali velenosi, per questo ci vive anche il pappagallo Kiwi. Verrebbe da dire che così è facile essere coraggiosi…Comunque sono dei guerrieri, sono dei maori. Hanno un carattere indomito e spavaldo. Di sicuro non si fanno intimorire.