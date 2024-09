‘La strambata’ di Vegliani: “Luna Rossa-Ineos 50-50, la barca italiana se la gioca. Spero in partenze più aggressive”

PRONOSTICO INCERTO PER LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA

Io direi 50 e 50, perché un po’ questo ci hanno raccontato le regate e anche un po’ per scaramanzia. La conferenza stampa di oggi mi ha fatto vedere una coppia Spithill-Bruni molto più aggressiva di Ben Ainslie, proprio nelle parole che hanno usato. Poi ci sta che l’inglese se ne stia più nascosto, anche memore di quanto accaduto nel 2021.

LE MODIFICHE ALLA BARCA DI LUNA ROSSA

Non possiamo sapere che modifiche hanno fatto. Qualcuno ipotizza che Luna Rossa possa avere un nuovo timone, ma secondo me è impossibile da capire. Le modifiche sono modeste a livello strutturale. Si parla poco delle vele. Luna Rossa, dalle mie informazioni, avrà delle vele nuove. Sicuramente le vele erano state un must di Luna Rossa nel 2021. Comunque la barca italiana non parte battuta, ha le carte in regola per far bene.

I NEOZELANDESI IN UN MESE POSSONO EFFETTUARE MODIFICHE PIÙ STRUTTURALI?

Non credo che i neozelandesi possano rivoluzionare la barca, le regole sono uguali per tutti. La barca è unica, puoi avere un massimo di tre foil.

LUNA ROSSA, LA BARCA C’È

Luna Rossa non è mai stata così forte. Poi ovviamente questo non basta per vincere la Louis Vuitton Cup o la America’s Cup, perché siamo nelle mani del vento. Quando Sirena e Bruni dicono che dipende tutto da come regateranno, penso che questa visione sia reale. Non si stanno nascondendo.

LE PAROLE SIBILLINE DI GRANT DALTON

Quella di Dalton può essere un po’ di pre-tattica, è un gioco per mettere pressione a Luna Rossa. Ma Spithill ha risposto che la pressione li gasa.

DOMANI TANTO VENTO: UN VANTAGGIO PER INEOS?

Bisogna vedere le migliorie che ha fatto Luna Rossa. Sicuramente è una barca studiata per un vento meno forte, perché questo si prevede in ottobre. Indubbiamente Ineos ha dimostrato di avere delle qualità con vento molto forte e superiore ai 15 nodi.

IN PARTENZA SERVE UN APPROCCIO DIVERSO

Spero in una Luna Rossa più aggressiva in partenza rispetto a quanto si è visto con American Magic. Ineos è la barca che ha vinto più partenze sin qui. Luna Rossa ha dimostrato che può vincere delle regate anche perdendo la partenza, ma questo sarà possibile anche contro Britannia? Lo scopriremo domani, ma di sicuro ci hanno studiato.

IN ARRIVO L’ONDA ALTA

L’onda alta complica molto la gestione di queste barche. A Cagliari Luna Rossa ne ha trovata tanta durante gli allenamenti, non è una condizione che preoccupa.

COME FRONTEGGEREBBERO ENTRAMBI I TEAM UN EVENTUALE SVANTAGGIO DI 0-2?

Forse Ineos potrebbe accusare più il colpo. Luna Rossa ha affrontato il problema della rotaia, le due sconfitte consecutive contro gli inglesi nel round robin e, in generale, una semifinale complicata. Sin qui invece Ineos non ha dovuto fronteggiare alcuna difficoltà. Bisognerà capire, nell’eventualità, come reagiranno. Comunque non è detto che Ben Ainslie vada in tilt in caso di 0-2. Anche contro American Magic sembrava fatta sul 4-0, poi abbiamo visto cosa è successo.

IN PROGRAMMA ANCHE LA FINALE DEI GIOVANI TRA LUNA ROSSA E AMERICAN MAGIC

Il 26 settembre del 1983 Liberty perse la Coppa America contro Australia II. Magari non è una data buona per gli statunitensi… È un po’ un peccato che si decida tutto in un match race secco. Però era stato così anche nelle regate preliminari a Jeddah, dove Tita e Gradoni ebbero un problema tecnico e persero la finale contro i neozelandesi senza gareggiare. Sono veramente dei maghi i nostri a portare questa barca, sia perché hanno navigato più degli altri sia perché hanno talento. Ugolini è da medaglia a Los Angeles 2028, è l’erede di Tita, qualora quest’ultimo non riesca a trovare una prodiera per sostituire Caterina Banti. Non bisogna quindi parlare solo di Gradoni. Mi sembra che ci sia un desiderio di star system nei confronti del romano, ma ha le spalle larghe.