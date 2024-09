‘La strambata’ di Vegliani: “Gradoni è pazzesco, in futuro un Dream Team con Tita. Luna Rossa avrà nuove vele”

LA SVEZIA BRILLA TRA I GIOVANI E POTREBBE TORNARE NELLA PROSSIMA EDIZIONE

La Svezia ha il vantaggio nel girone B che è l’unica squadra ad avere la barca di proprietà, gli altri ce l’hanno in prestito. Per cui hanno avuto modo di allenarsi tanto. Artemis ha intenzione di tornare in Coppa America. Iain Percy ha negato questa ipotesi, però negare è la norma in queste occasioni. Io penso che gli scandinavi ci saranno nella prossima Louis Vuitton Cup.

ITALIA NAZIONE LEADER TRA I NACRA17, PROPEDEUTICA ALLE BARCHE DI COPPA AMERICA

Ugolini è un po’ l’erede di Tita nei Nacra17, soprattutto se Ruggero farà la SailGP. E poi Tita deve trovare una prodiera all’altezza per sostituire Caterina Banti, non è facile. L’Italia è la nazione di riferimento in questa classe, di sicuro. Poi le regate bisogna vincerle. Ugolini sarebbe stato da medaglia a Parigi. Il merito di questa abbondanza è di un fantastico allenatore come Ganga Bruni. E prima di Tita non dimentichiamoci che avevamo avuto Bissaro. Il nostro know how è superiore al momento, gli stranieri cercano di imitarci e di navigare all’italiana.

CON QUESTA NIDIATA DI GIOVANI, SAREBBE UN PECCATO PER LUNA ROSSA NON ANDARE AVANTI

Luna Rossa non è più totalmente Prada. È un prodotto di Bertelli, ma dietro c’è anche Pirelli, Tronchetti Provera è stato a Barcellona. Io non sono così sicuro che Luna Rossa molli se non vincesse la Coppa America. Potrebbe paradossalmente accadere che Luna Rossa non vada neanche in finale di America’s Cup, ma vinca la competizione Youth. A quel punto qualcuno potrebbe farsi avanti per portare avanti un progetto italiano a prescindere, con o senza Luna Rossa.

AZZURRI SUL MERCATO?

Non credo che nella prossima edizione la regola della nazionalità cambi. Ma se ciò accadesse, i nostri giovani potrebbero finire dappertutto, sarebbero i più contesi.

UN POTENZIALE DREAM TEAM DI TIMONIERI

Gradoni-Tita in futuro potrebbero veramente formare un Dream Team. Mi hanno detto che Gradoni è pazzesco. Naviga proprio in un altro modo, è come se ci fosse nato in barca. È come Tomba sugli sci. Ha una naturalezza che non ha eguali, un po’ come Sinner nel tennis. Il suo allenatore mi ha detto che, quando è salito per la prima volta su un wing foil, da neofita faceva dei numeri pazzeschi ed impensabili.

ITALIA CON AMBIZIONI ANCHE NELLA COPPA AMERICA FEMMINILE

Ci sarà Giulia Conti, che ha fatto tre Olimpiadi. È una super allenatrice, ha allenato le americane prima di Tokyo. Con lei c’è la Marchesini, che è una giovane forte. Vediamole in barca per capire dove potranno arrivare, però sono preparate come lo sono i maschi. Donne e giovani hanno navigato tanto e bene, ma lo stesso vale per i neozelandesi.

L’ASSENZA DELL’AUSTRALIA

L’Australia manca alla Coppa America. Non c’è nessuno che investe da tanti anni.

LUNA ROSSA SENZA AGGIORNAMENTI DALL’INIZIO DEL ROUND ROBIN AL TERMINE DELLE SEMIFINALI?

Queste sono le notizie che ho io, però penso che si veda. È stato un rischio calcolato, che un po’ hai pagato quando gli altri sono progrediti. Quella che veramente è migliorata è Ineos. American Magic non è migliorata così tanto, ha ottenuto 3 punti solo per circostanze fortunose, non per le prestazioni della barca. Adesso degli aggiornamenti ci saranno per Luna Rossa, ma erano già programmati. Non si inventa nulla, non puoi improvvisare in base ai risultati.

PER LUNA ROSSA PUÒ AVER FATTO BENE RISCHIARE DI USCIRE

Quello che è successo sul 4-3 a livello emotivo è stato una manna, perché ha riconsolidato il gruppo. L’impressione era che il team si stesse un po’ perdendo in se stesso. Invece la reazione dello shore team ha rilanciato la motivazione della squadra. Quando Checco Bruni dice che è solo l’antipasto, lo dice perché ci crede veramente. Tolto l’incidente della gru di New Zealand, l’incidente di Luna Rossa è stato grave quasi quanto quello di American Magic dopo la scuffia del 2021. Con la rottura della carrello che regola la randa, la pressione generata avrebbe potuto far cadere l’albero. Adesso per la finale di Louis Vuitton Cup arriveranno delle vele nuove.