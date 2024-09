La sagra degli errori per Ineos regala una comoda vittoria a New Zealand in Louis Vuitton Cup

Emirates Team New Zealand rialza la testa dopo la cocente sconfitta di due giorni fa contro Luna Rossa e si impone abbastanza nettamente su Ineos Britannia in un match race valevole per il secondo round robin della Louis Vuitton Cup 2024. Vittoria comunque ininfluente per la graduatoria della fase a gironi della Challenger Selection Series, visto che le regate in cui è presente il Defender non assegnano punti.

I Kiwi, in condizioni di vento leggero (7-11 nodi) abbastanza instabile per direzione e intensità, hanno approfittato degli errori commessi in manovra dal team britannico per costruire subito un vantaggio importante già nel primo lato di bolina (24 secondi al cancello), in seguito alla caduta dai foil di Britannia dopo una virata al limite del boundary di sinistra.

Ben Ainslie e compagni hanno sfruttato la buona velocità della barca per recuperare un po’ di terreno nei lati di poppa, effettuando però puntualmente almeno un errore in manovra (appoggiandosi all’acqua con lo scafo o spanciando più violentemente) nei leg di bolina e concedendo a New Zealand la possibilità di gestire la regata senza troppi patemi.

Il match race si è concluso al secondo cancello di poppa (gate 4), con una pessima manovra della Gran Bretagna che è caduta dai foil facendo lievitare il vantaggio di New Zealand da 27″ a oltre 2 minuti. Taihoro ha completato la regata trionfando con un margine di 3’02” sull’imbarcazione britannica e adesso si prepara a sfidare i francesi di Orient Express nell’ultima prova di giornata.