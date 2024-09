La classifica degli italiani dopo la Coppa Davis: il nuovo ranking ATP, non c’erano punti in palio

L’Italia si è qualificata alle Finals della Coppa Davis: le vittorie contro Brasile e Belgio (entrambe per 2-1), unite al successo dei sudamericani contro Bergs e compagni, hanno consegnato agli azzurri il biglietto aereo per Malaga con una giornata di anticipo. Il confronto di oggi pomeriggio contro l’Olanda servirà ad assegnare il primo posto, molto importante in vista del sorteggio che determinerà il tabellone a partire dai quarti di finale.

Ricordiamo che la Coppa Davis non assegna punti per il ranking ATP e dunque la graduatoria rimarrà sostanzialmente immutata rispetto a quella di lunedì 9 settembre, il giorno dopo il trionfo di Jannik Sinner agli US Open. Minime variazioni si sono avute al di fuori della top-50 a causa di punti scaduti e di Challenger disputati nel corso di questa settimana, ma non interessano da vicino gli italiani di punta. Jannik Sinner svetta in testa alla graduatoria con 11.180 punti e oltre quattromila lunghezze di margine nei confronti del tedesco Alexander Zverev.

Lorenzo Musetti occupa la 19ma piazza con 2.345 punti, anche il toscano era assente a Bologna al pari di Sinner. Flavio Cobolli ha fatto il proprio esordio in Coppa Davis, ora è 32mo con 1.482 punti, appena davanti a Matteo Arnaldi (33mo posto con 1.390 punti, ha vinto il proprio singolare contro il Brasile).

Luciano Darderi è 41mo con 1.271, mentre Matteo Berrettini è 43mo con 1.165 punti (ha vinto due partite a Bologna). Lorenzo Sonego è 50mo con 1.081 punti, mentre Fabio Fognini ha guadagnato una piazza ed è 79mo con 694 punti. Luca Nardi guadagna tre gradini ed è 87mo. Francesco Passaro e Mattia Bellucci sono rispettivamente 107mo e 108mo. Di seguito il ranking ATP degli italiani dopo la Coppa davis, la graduatoria verrà ufficialmente aggiornata nella giornata di lunedì 16 settembre.

RANKING ATP ITALIANI DOPO LA COPPA DAVIS

1. Jannik Sinner 11.180

19. Lorenzo Musetti 2.345

32. Flavio Cobolli 1.482

33. Matteo Arnaldi 1.390

41. Luciano Darderi 1.271

43. Matteo Berrettini 1.165

50. Lorenzo Sonego 1.081

79. Fabio Fognini 694

87. Luca Nardi 622

107. Francesco Passaro 538

108. Mattia Bellucci 529