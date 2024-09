Kyrgios torna ad insultare Sinner: il flacone e la imbarazzante battuta sulla fidanzata

Oggi è il grande giorno della Finale degli US Open 2024 e Jannik Sinner (n.1 del mondo) andrà a caccia del secondo titolo Slam della carriera, affrontando il padrone di casa Taylor Fritz sul campo dell’Arthur Ashe Stadium di New York (a partire dalle ore 20.00 italiane). Ad averci accompagnato in queste due settimane, anche oltre, non sono state solo le partite, ma anche la crociata social di Nick Kyrgios.

Il tennista australiano, out da diverso tempo dal circuito per problemi fisici di vario genere, continua ad alimentare la polemica legata al caso doping di Sinner, noto agli appassionati. L’eccentrico giocatore aussie ha fatto valere una posizione molto chiara, criticando aspramente le autorità che hanno permesso a Jannik di giocare, ritenendo che nel suo caso siano stati usati criteri diversi e dettati solo dal suo status di giocatore di primissimo livello.

Di qui, le frecciate di Nick nei confronti dell’altoatesino sono state una costante. Alla vigilia della Finale, Kyrgios ha voluto “alzare l’asticella”. In primis, ha pubblicato un sondaggio su X, chiedendo ai suoi follower chi vincerà gli Us Open e accanto al nome di Sinner l’australiano ha aggiunto le emoticon della bandiera italiana, di un flacone e di un guanto (riferimento molto chiaro alla questione doping);

In seconda battuta, nei commenti al sondaggio è stata pubblicata anche una foto dell’australiano insieme ad Anna Kalinskaya, rispondendo a quest’ultima con “secondo servizio“. Il riferimento è al fatto che Kyrgios in passato ha avuto una relazione con la tennista russa, attualmente fidanzata di Sinner. Una battuta sessista che è stata duramente criticata dagli utenti, definita come “disgustosa” dai sostenitori dell’altoatesino.

L’aussie ha continuato e rilanciato: “Non pensate che sia esilarante la rapidità con cui le persone si innervosiscono con un paio di parole o emoji… . Troppo potere“. Una situazione davvero imbarazzante, se si pensa alla collaborazione che Kyrgios ha con ESPN, emittente che sta trasmettendo il torneo americano.