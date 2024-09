Judo, Ucraina in grande evidenza nel day-1 delle Paralimpiadi

Calato il sipario sulla prima giornata di incontri alla Champ-de-Mars Arena di Parigi, la casa del judo a queste Paralimpiadi 2024. Azzurri non presenti in questo day-1. La compagine tricolore inizierà la propria avventura da domani, con Paolo Dongdong Camanni, Valerio Romano Teodori e Simone Cannizzaro, al debutto assoluto nella rassegna paralimpica, Matilde Lauria alla seconda partecipazione dopo quella di Tokyo 2020, dove arrivò ai quarti di finale, e Carolina Costa, campionessa del mondo e bronzo tre anni fa.

Una prima giornata in cui la compagine ucraina si è messa in evidenza. Nataliya Nikolauchyk ha vinto l’oro nella categoria dei -48 kg J1, prevalendo nella sfida contro la giapponese Shizuka Hangai. Il bronzo è stato conquistato dalla turca Ecem Tasin Cavdar e dalla brasiliana Rosicleide Silva de Andrade.

Altre due medaglie per la squadra citata nei -60 kg maschili J2 e nei -57 kg femminili J2. Davyd Khorava ha battuto il coreano Lee Minjae con un ippon e si è messo al collo il bronzo. Stessa storia, stesso mare per Anzhela Havrysiuk, a segno sempre per ippon contro l’uzbeka Uljon Amrieva.

A proposito di Uzbekistan, c’è stata l’affermazione assoluta di Sherzod Namonov nei -60 kg J2 maschili contro il georgiano Zurab Zurabiani. Nei -60 kg maschili J1 è stata l’Algeria a festeggiare con Abdelkader Bouamer, mentre nei -57 kg J1 femminili la Cina ha fatto la voce grossa con Shi Yijie. In conclusione -48 kg J2 femminili, territorio di conquista della kazaka Akmaral Nauatbek contro la padrona di casa Sandrine Martinet.