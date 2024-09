Judo, i convocati dell’Italia per i Mondiali Junior: iscritti 17 azzurrini, c’è anche Savita Russo

Da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre si terranno a Dushanbe (in Tagikistan) i Campionati Mondiali Junior 2024 di judo, l’evento più prestigioso e importante della stagione internazionale giovanile. La rassegna iridata under 21 (eleggibili gli atleti nati dopo il 1° gennaio 2004) accoglierà tanti futuri campioni tra cui alcuni talenti emergenti già impegnati quest’estate ai Giochi Olimpici di Parigi.

Ad oggi sono 17 (9 uomini e 8 donne) gli azzurri selezionati per le gare individuali del Mondiale Junior, con l’obiettivo di replicare o avvicinare le quattro medaglie (tutte al femminile con 1 oro, 1 argento e 2 bronzi) conquistate dall’Italia nell’ultima edizione di Odivelas 2023. Un impresa non semplice, anche considerando i risultati positivi ma non eccezionali dei recenti Europei U21 di Tallinn. Nell’entry list dell’evento figura per i colori azzurri Savita Russo (63 kg), reduce da un’intensa prima parte di stagione in cui è salita sul podio continentale assoluto strappando in extremis una clamorosa qualificazione olimpica e ben figurando a Parigi soprattutto nel Team Event a cinque cerchi.

La siciliana classe 2005 verrà affiancata nella spedizione tricolore in Tagikistan da Sofia Mazzola (48 kg), Rebecca Valeriani (48 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Micaela Sciacovelli (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Michela Terranova (57 kg), Sara Corbo (63 kg), Vincenzo Manferlotti (60 kg), Francesco Sampino (60 kg), Alessio De Luca (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Manuel Parlati (73 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Simone Covi (81 kg), Cristiano Mincinesi (90 kg), Henry Owusu (90 kg).

Di seguito la lista completa provvisoria degli atleti italiani iscritti alle categorie individuali dei Mondiali Junior di judo 2024.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI JUNIOR JUDO 2024

FEMMINILE:

Sofia Mazzola (48 kg), Rebecca Valeriani (48 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Micaela Sciacovelli (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Michela Terranova (57 kg), Sara Corbo (63 kg), Savita Russo (63 kg).

MASCHILE:

Vincenzo Manferlotti (60 kg), Francesco Sampino (60 kg), Alessio De Luca (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Manuel Parlati (73 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Simone Covi (81 kg), Cristiano Mincinesi (90 kg), Henry Owusu (90 kg).