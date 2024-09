Judo, Henry Owusu Asare Owusu ai piedi del podio negli Europei giovanili a Tallinn

Andata in archivio la terza giornata degli Europei giovanili a Tallinn (Estonia). In casa Italia non sono arrivate medaglia, ma comunque la prestazione di Henry Owusu Asare Owusu nei -90 kg merita attenzione. Un’ottima prova quella dell’azzurrino, resosi protagonista di un inizio convincente.

Il riferimento è alle vittorie contro il bulgaro Mariyan Palev, il moldavo Vadim Ghimbovschi e l’olandese Floris Den Hartog. Purtroppo il nostro portacolori si è fermato in vista delle medaglie. Il primo stop è arrivato per mano dell’azero Aslan Kotsoev nel penultimo atto e poi sempre un altro rappresentante dell’Azerbaijan gli ha sbarrato la strada nella Finale per bronzo. Il riferimento è a Tuncay Shamil.

Nella medesima categoria, Cristiano Mincinesi si era reso protagonista di un ottimo primo turno, sconfiggendo il bosniaco Lazar Zdrale. Fatale, però, è stato l’incrocio con Shamil che con un waza-ari ha mandato i titoli di coda sull’avventura del nostro portacolori. Poco da fare nei -78 kg femminili per Cinzia Caponnetto, non in grado di arginare la slovena Ema Kolmanko. Domani ultimo giorno di gare con la gara a squadre miste a cui l’Italia non parteciperà.