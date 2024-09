Jannik Sinner, il tennista più ricco dell’anno: la classifica dei guadagni, Djokovic quasi triplicato

Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una stagione da favola: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), ha conquistato due Masters 1000 (Miami e Cincinnati), si è sempre imposto nelle sei finali disputate ed è diventato numero 1 del mondo, svettando in testa al ranking ATP con più di quattromila punti di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il tennista italiano ha festeggiato tre giorni fa sul cemento di Flushing Meadows a New York e ora si gode qualche giorno di riposo, in vista del ritorno in campo previsto con i tornei di Asia che lanceranno la volata verso la conclusione dell’annata agonistica.

Il fuoriclasse altoatesino attende ancora di sapere come si muoverà la WADA, agenzia antidoping mondiale che ha chiesto un’ulteriore documentazione in merito alla positività al Clostebol riscontrata qualche mese fa e da cui la Itia (l’agenzia antidoping indipendente del tennis) lo aveva pienamente assolto alla vigilia degli US Open. I sei trofei conquistati e il superlativo record di 55 vittorie e 5 sconfitte nei primi otto mesi e mezzo della stagione hanno naturalmente avuto un’importante ripercussione anche sul conto corrente del formidabile 23enne, che infatti risulta essere il tennista più ricco del 2024.

Jannik Sinner svetta al comando del Prize Money Ranking, ovvero la classifica che prende in considerazione tutti i premi ottenuti dai giocatori per i risultati sportivi conseguiti. Vengono dunque sommati tutti gli importi guadagnati torneo per torneo in base agli assegnati garantiti dai singoli organizzatori, ma chiaramente rimangono escluse altre fonti di guadagno (sponsor, pubblicità, etc.) che non sono ovviamente ufficiali. L’azzurro ha già portato a casa 10,5 milioni di dollari statunitensi (circa 9,5 milioni di euro) ed ha distanziato lo spagnolo Carlos Alcaraz (8,15), il tedesco Alexander Zverev (6,15) e il russo Daniil Medvedev (4,41). Praticamente triplicato il serbo Novak Djokovic, che è sesto in graduatoria con 3,83 milioni di dollari, subito alle spalle dello statunitense Taylor Fritz (4,28).

CLASSIFICA MONTEPREMI 2024 (PRIZE MONEY RANKING)

1. Jannik Sinner (Italia) 10,5 milioni di dollari

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 8,15

3. Alexander Zverev (Germania) 6,15

4. Daniil Medvedev (Russia) 4,41

5. Taylor Fritz (USA) 4,28

6. Novak Djokovic (Serbia) 3,83

7. Casper Ruud (Norvegia) 3,73

8. Andrey Rublev (Russia) 3,44

9. Alex de Minaur (Australia) 3,38

10. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3,02