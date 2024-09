Jakob Ingebrigtsen debutta nella mezza maratona ma stecca, Sawe batte Kiplimo in volata a Copenhagen

Jakob Ingebrigtsen ha deciso di debuttare sulla mezza maratona in coda a una stagione che gli ha portato in dote un medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 (sui 5000 metri, quarto posto sui 1500) e due titoli agli Europei di Roma (1500 e 5000, confermando quanto fatto nel 2018 e nel 2022). Il 23enne norvegese, che venerdì sera aveva vinto la Diamond League sulla distanza del miglio metrico, ha preso parte ai 21,097 km in quel di Copenhagen (Danimarca), ma il suo esordio nella specialità non è stato memorabile.

Jakob Ingebrigtsen è rimasto nel gruppo dei migliori fino al decimo chilometro, dove si è transitati in un eccellente 27:27. Lo scandinavo ha cercato di tenere il passo di due big assoluti come l’ugandese Jacob Kiplimo (primatista mondiale) e il keniano Sabastian Sawe (campione del mondo), ma poco prima di metà gara è incappato in un crollo improvviso ed è stato costretto a ricorrenti stop durante la gara per cercare di arrivare al traguardo. Una delle grandi stelle dell’atletica internazionale è riuscito a giungere all’arrivo in 34ma posizione con il crono di 1h03:13.

Sabastian Sawe ha attaccato di forza quando mancavano duecento metri e ha così staccato Kiplimo, imponendosi con il crono di 58:05 e battendo il rivale di quattro secondi, mentre l’altro keniano Isaia Kipkoech Lasoi ha chiuso in terza piazza (58:10). Podio tutto keniano nella gara femminile: Margaret Chelimo Kipkemboi ha prevalso in 1h05:11, precedendo le connazionali Judy Kemboi (1h05:43) e Catherine Reline Amanagole (1h06:09).