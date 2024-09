Italia-Olanda, Coppa Davis 2024: programma, orari, tv, giocatori convocati

L’Italia chiuderà il suo percorso nel girone A delle Davis Cup Finals 2024 a Bologna domenica prossima nella sfida contro l’Olanda, un confronto che è il replay della sfida che si è configurata lo scorso anno a Malaga e che gli azzurri riuscirono a vincere grazie allo splendido doppio formato da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

Questa volta in squadra non ci saranno né Sinner né Sonego: il numero 1 del mondo è stato esonerato dalla convocazione da Filippo Volandri per prendersi un po’ di riposo in vista del finale di stagione dopo il trionfale US Open, mentre Sonego è stato superato in classifica da altri giocatori.

Sono tre i singolaristi papabili per capitan Volandri: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Due di questi saranno scelti dal livornese in base all’avversario e all’incrocio tecnico, mentre il doppio dovrebbe essere la certezza formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La squadra avversaria sarà ostica e spesso in Davis ha saputo esaltarsi.

La sfida tra Italia e Olanda valevole per il gruppo A delle Davis Cup Finals 2024 comincerà alle 15.00 di domenica 15 settembre e sarà visibile in diretta tv su Rai 2 dalle 15.00 alle 19.45 e su Rai Sport dalle 19.45 in avanti in chiaro e sarà trasmessa anche da Sky Sport: sicuramente su Sky Sport Tennis (203), da vedere su Sky Sport Uno (201) in base al palinsesto. In streaming la diretta sarà disponibile su Rai Play, NOW, Sky Go e Supertennix.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA COPPA DAVIS 2024

Domenica 15 settembre

Ore 15.00 – Unipol Domus Bologna (Italia)

Italia-Olanda – terzo incontro Girone A

CONVOCATI

Italia: Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori, Simone Bolelli. Capitano: Filippo Volandri.

Olanda: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Robin Haase, Wesley Koolhof

ITALIA-OLANDA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15.00 alle 19.45, Rai Sport dalle 19.45 fino alla fine, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno in base al palinsesto

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Supertennix

Diretta live testuale: OA Sport