Ineos e New Zealand alleate contro Luna Rossa: previsto un allenamento congiunto, con possibili match race

Prosegue il conto alla rovescia in vista della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Britannia, che si affronteranno a partire da giovedì 26 settembre in una serie al meglio delle 13 regate con in palio la possibilità di sfidare (dal 12 ottobre) i campioni in carica di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

Sono rimaste in tre dunque a contendersi la mitica Vecchia Brocca, dopo l’eliminazione nel round robin di Orient Express e la sconfitta in semifinale di Alinghi e American Magic. Nella giornata di ieri il direttore di gara Ian Murray ha annunciato una novità importante, un unicum nella storia della Coppa America, consentendo lo svolgimento di un allenamento congiunto (tra Luna Rossa, Ineos e New Zealand) in vista della finale della Challenger Selection Series.

Martedì e mercoledì, tra le 14.00 e le 16.00, le tre barche potranno scendere in acqua insieme per una sessione di allenamento su un campo di regata identico a quello della Coppa America ed i team saranno liberi eventualmente di ingaggiarsi anche in una simulazione di match race. Vedremo quale sarà la decisione del team Prada Pirelli (che potrebbe anche ignorare gli altri evitando il confronto diretto), mentre i britannici ed i kiwi dovrebbero approfittarne per tornare a disputare una sfida di alto livello.

Una dinamica assolutamente inedita in 173 anni di storia di America’s Cup, che si è venuta a creare di fatto proprio per la collaborazione tra Ineos e New Zealand in qualità di Challenger of Record e Defender. Ricordiamo che i campioni in carica, per la prima volta, hanno potuto partecipare al round robin della Louis Vuitton Cup (seppur fuori classifica) regatando dunque con gli sfidanti e non dovendo quindi restare a guardare fino al momento dell’atto conclusivo.

Appare piuttosto lampante come la novità sia stata caldeggiata da New Zealand per non presentarsi alle regate di America’s Cup con lo svantaggio di una lunga assenza dalle competizioni. Per questo è presumibile assistere a delle simulazioni di match race tra i Defender ed Ineos Britannia. Vedremo se anche Luna Rossa si presterà al gioco o se preferirà defilarsi.