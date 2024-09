Ineos Britannia travolge Alinghi e si qualifica per le semifinali di Louis Vuitton Cup

INEOS Britannia si riscatta dopo la doppia sconfitta di due giorni fa (contro American Magic e Taihoro) e batte nettamente Alinghi Red Bull Racing in occasione della penultima giornata di round robin della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

Ben Ainslie e compagni hanno sfoderato una prestazione di spessore nelle acque di Barcellona in condizioni di vento sostenuto (13 nodi circa) e onda più pronunciata rispetto ai precedenti match race del girone, prendendo il sopravvento sin dal primo lato di bolina (dopo una partenza sostanzialmente alla pari) e aumentando progressivamente il vantaggio su Boat One con una supremazia abbastanza marcata.

I britannici, che hanno fatto slittare di qualche minuto l’inizio della regata per la sostituzione del fiocco, si sono imposti con un margine di 53 secondi su Alinghi completando la prova con il tempo finale di 20’39”. Team Ineos, con questa vittoria, balza al secondo posto della graduatoria generale (4 punti su 6 regate disputate) e si garantisce la certezza aritmetica del pass per le semifinali della Challenger Selection Series, mentre per continuare a sperare nel primato dovrà necessariamente battere Luna Rossa nello scontro diretto previsto oggi in chiusura di programma.