Il calendario delle prossime regate di Luna Rossa alla Louis Vuitton Cup: date, orari, avversarie, tv

Luna Rossa ha vinto le prime quattro regate della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano è stato impeccabile nel primo weekend di gare nelle acque di Barcellona, dove nell’ordine ha surclassato Orient Express, American Magic, INEOS Britannia e Alinghi. Un mirabolante poker infilato da Team Prada Pirelli, che ha dimostrato di essere in possesso di una barca più veloce e più performante rispetto alla concorrenza.

Il morale è alto in senso al gruppo guidato dallo skipper Max Sirena, che svetta in testa alla classifica generale con un successo di margine nei confronti dei britannici e ben due rispetto agli statunitensi. Il cammino intrapreso da James Spithill e compagni è quello giusto, ma ora bisognerà continuare a spingere per primeggiare nel round robin e avere così la possibilità di scegliere la propria avversaria in semifinale. Ogni equipaggio dovrà disputare altre quattro regate a testa nella prossima settimana e ci sarà da divertirsi.

Luna Rossa tornerà in acqua martedì 3 settembre, quando si disputeranno le prossime regate della Louis Vuitton Cup. Primo impegno contro Team New Zealand, ma la sfida contro i Defender non assegnerà punti: si cercherà la rivincita dopo la sconfitta rimediata giovedì pomeriggio al termine di un serrato testa a testa. A seguire lo scontro con i francesi di Orient Express: sarà fondamentale portare a casa un altro punto per rafforzare la propria posizione.

CALENDARIO PROSSIME REGATE LUNA ROSSA

Martedì 3 settembre

Seconda regata dalle ore 14.00 Team New Zealand vs Luna Rossa

Quarta regata dalle 14.00 Luna Rossa vs Orient Express

Mercoledì 4 settembre

Seconda regata dalle 14.00 American Magic vs Luna Rossa

Sabato 7 settembre

Ore 14.00 Luna Rossa vs INEOS Britannia

Domenica 8 settembre

Seconda regata dalle ore 14.00

Luna Rossa vs Alinghi

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per la regata di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.