Hockey pista, l’Italia supera di misura una rognosa Francia ai Mondiali

L’Italia trova una vittoria pesantissima ai Mondiali 2024 di hockey su pista. Dopo aver superato 7-0 il Cile nella prima partita del Girone B, gli azzurri vincono anche oggi regolando 1-0 la Francia. Al Pala Igor di Novara la tensione è altissima. L’Italia prova a fare la partita, ma la Francia ribatte colpo su colpo: ci sono delle occasioni da una parte e dall’altra, Gnata e Chambel sono pronti a coordinare le difese e a chiudere quando serve. I gol non arrivano, ci sono diversi falli: si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con più ritmo, ma sulla falsariga del primo tempo. I fratelli Di Benedetto provano a “sciogliere misura”, ma il muro azzurro è invalicabile grazie a uno Gnata che diventa sempre più insuperabile. Ci sono tutti i presupposti per lo 0-0, ma a meno di 9 minuti dalla fine è un movimento di Malagoli a segnare il confine fra una vittoria e un risultato da definire: il bomber della squadra di Bertolucci prende spazio scaraventando la pallina in porta.

È il gol dell’1-0 che sblocca la gara. Da lì la Francia attacca ancora più forte: Gnata, semmai ce ne fosse stato bisogno, si conferma fra i migliori portieri del mondo una parata dopo l’altra. I transalpini ci provano anche inserendo un giocatore in più, ma non serve a nulla. Il match si chiude: Italia 1-0 Francia. Domani per Cocco e compagni la sfida contro la Spagna, che oggi ha battuto il Cile 12-0.

Classifica Girone A: Portogallo 6, Argentina 6, Angola 0, USA 0

Classifica Girone B: Italia 6, Spagna 4, Francia 1, Cile 0