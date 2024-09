Hockey pista, l’Italia esordisce al meglio ai Mondiali 2024. Cile superato 7-0

La prima partita dei Mondiali 2024 di hockey su pista, in corso di svolgimento a Novara, in particolare al Pala Igor, premia l’Italia del ct Bertolucci. Gli azzurri infatti al match d’esordio nel Gruppo B hanno stravinto contro il Cile con lo score di 6-0.

LA CRONACA

Nel primo tempo l’Italia parte fortissimo: Malagoli è scatenato, il Cile non ci capisce nulla. Il bomber della squadra di Alessandro Bertolucci mette a referto due zampate nei primi sei minuti mandando gli azzurri – oggi in bianco – in vantaggio 2-0.

Da quel momento la partita si “sporca”: ci sono un po’ di chance, non nitidissime, da una parte e dall’altra. Gnata e Garcia presiedono al meglio le rispettive porte: nessuna delle due squadre riesce a concretizzare. Si va al riposo sul 2-0 Italia.

Nella ripresa il Cile ci prova, ma Cocco e compagni alzano il muro in difesa evitando più volte che i sudamericani riaprano il conto. A poco più di un quarto d’ora dalla fine poi, arriva un inatteso rigore per l’Italia: lo stesso Cocco si presenta dal dischetto. L’azzurro non sbaglia la trasformazione: l’Italia va sul 3-0 mettendo in ghiaccio la partita, anche grazie a un Gnata sempre attento fra i pali.

Nell’ultimo quarto d’ora a gara assegnata, c’è tempo per definire il risultato. Cocco diventa incontenibile mettendo a referto altre tre reti da tiro diretto e poi sull’assist di Compagno. Alla festa si aggiunge anche Gavioli. E’ 7-0, il Cile non c’è più, il match si chiude.

Domani l’Italia sarà di scena nuovamente alle 21, questa volta contro la Francia: una squadra transalpina da cui guardarsi con massima attenzione, visto che oggi i Bleus sono riusciti a fermare sull’1-1 la Spagna

Classifica Girone A: Portogallo 3, Argentina 3, USA 0, Colombia 0

Classifica Girone B: Italia 3, Francia 1, Spagna 1, Cile O