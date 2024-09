Golf: USA, è netto trionfo in President’s Cup 2024

Per la tredicesima volta in 15 edizioni il Team USA conquista la President’s Cup. Lo fa al Royal Montreal Golf Club battendo per 18,5-11,5 il Team International. La sfida è stata in discussione soltanto nel momento in cui gli internazionali hanno rimontato un 5-0 del primo giorno con un altro 5-0 nel secondo. Poi solo stelle e strisce.

Era fondamentale, dato l’11-7 emerso al termine della terza giornata, partire bene per il team americano, un fatto che ha ovviamente portato a schierare nel primo e terzo match Xander Schauffele e Scottie Scheffler. Il primo si è imposto sull’australiano Jason Day, ma il numero 1 del mondo si è dovuto arrendere per 1 up al giapponese Hideki Matsuyama.

Anche così, però, e pur con il pari di Sam Burns contro il sudcoreano Tom Kim (il primo in tutta la settimana), al team USA sono rimasti punti di vantaggio in enorme abbondanza, gli stessi quattro dell’inizio. Tocca così a Russell Henley, Patrick Cantlay e soprattutto Keegan Bradley (con putt per pareggiare alla buca 18 sbagliato da Si Woo Kim) certificare il successo conclusivo del team americano.

A quel punto c’è solo da far scorrere i titoli di coda sul resto dei confronti, che vede in buona sostanza un equilibrio tra i due fronti: due pari, due vittorie USA e due successi del team International. Tant’è: la squadra americana ancora una volta chiude col sorriso della vittoria, e ora inizierà a preparare i passaggi che portano verso la Ryder Cup del prossimo anno a Bethpage Black.

PRESIDENT’S CUP 2024: RISULTATI MATCH SINGOLI

Xander Schauffele–Jason Day (AUS) 4&3

Sam Burns–Tom Kim (KOR) pari

Scottie Scheffler–Hideki Matsuyama (JPN) 1 up

Russell Henley–Sungjae Im (KOR) 3&2

Patrick Cantlay–Taylor Pendrith (CAN) 3&1

Keegan Bradley–Si Woo Kim (KOR) 1 up

Tony Finau–Corey Conners (CAN) 5&3

Wyndham Clark–Min Woo Lee (AUS) pari

Sahith Theegala–Byeong Hun An (KOR) pari

Collin Morikawa–Adam Scott (AUS) 2&1

Brian Harman–Christiaan Bezuidenhout (RSA) 2&1

Max Homa–Mackenzie Hughes (CAN) 2&1