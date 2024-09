Golf, un solido Patton Kizzire si aggiudica il Procore Championship

I golfisti del PGA Tour completano il weekend di fatiche portando a termine il quarto e decisivo round del Procore Championship (montepremi 6 milioni di dollari). L’evento nato nel 2007 e conosciuto in passato con i nomi di Fortinet Championship e Safeway Open sorride a Patton Kizzire. L’americano si limita ad amministrare il margine di vantaggio ultimando la quarta tornata con un tranquillo -2.

Kizzire chiude il suo fine settimana con lo score complessivo di -20 (268 colpi) distanziando di 5 lunghezze il connazionale David Lispky e di 6 Patrick Fishburn. Quarta posizione con il punteggio di -13 per il terzetto composto dai canadesi Mackenzie Hughes e Ben Silverman, e dallo statunitense Greyson Sigg. Ultimo round reso più difficoltoso dalle condizioni climatiche che non hanno consentito risultati in grado di stravolgere la classifica.

Sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti d’America) completano la top ten in settima piazza con -12 il canadese Corey Conners e gli americani Austin Smortherman, Justin Lower, Sahit Theegala e Tom Hoge. Quest’ultimo è uno dei migliori di giornata grazie ad un ottimo -4 che gli consente di scalare 14 posizioni. Ancor meglio fa Wesley Bryan, che risale al 13° posto grazie ad un ottimo -5 in grado di fargli scalare 34 gradini.

Per Kizzire, trentottenne di Montgomery (Alabama, Stati Uniti d’America), il successo colto a Napa è il quinto della carriera da professionista ed il terzo nel PGA Tour dopo l’OHL Classic at Mayakoba 2017 ed il Sony Open in Hawaii 2018, vinto ai playoff dopo ben 6 buche di spareggio. Il PGA Tour ripartirà dal Canada nel prossimo fine settimana con la President Cup.