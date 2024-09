Giro di Toscana 2024 oggi: orari, percorso, programma, tv, favoriti. Diego Ulissi ci prova

Appuntamento oggi con la novantaseiesima edizione di una corsa storica nel calendario italiano: il Giro di Toscana, la gara dedicata ad Alfredo Martini. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Partenza e arrivo che saranno a Pontedera.I corridori affronteranno il tratto in linea della gara, che misurerà 77,3 chilometri. Di questi, i primi i 15 saranno pianeggianti e porteranno i corridori ai piedi di una breve salita prima di scendere a Casciana Terme. Una rapida discesa per poi salire a San Pietro Belvederedopo uno strappetto, per poi arrivare a Peccioli per percorrere un anello da affrontare in due occasioni. Si ripasserà da Pontedera e si andrà a imboccare il circuito di 55,1 chilometri che verrà percorso due volte e avrà come punto focale il Monte Serra, da affrontare in due occasioni: 8.3 km al 7.2%. Gli ultimi 18 km saranno completamente pianeggianti.

FAVORITI

Non ci sono i grandi nomi al via, dunque la UAE Emirates proverà nuovamente a dominare (come accaduto al GP Industria & Artigianato). Diego Ulissi potrebbe essere la punta sulle strade di casa: il toscano è apparso molto brillante nelle ultime uscite ed ha il passo giusto per primeggiare. Spazio anche al giovane portoghese Antonio Morgado e all’altro astronascente Jan Christen. A sfidarlo Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Paul Double (Team Polti Kometa), Javier Romo (Movistar Team), Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) e Esteban Chaves (EF Education – EasyPost).

PROGRAMMA GIRO DI TOSCANA 2024

Mercoledì 11 settembre

Pontedera-Pontedera (181.9 km)

Orario di partenza: ore 11.30

Orario arrivo stimato: ore 15.57

GIRO DI TOSCANA 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Differita su Rai Sport alle 18.00

Diretta streaming: non prevista. Differita su Rai Play alle 18.00