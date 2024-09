Giro di Lussemburgo 2024, Juan Ayuso vince la cronometro davanti ad Antonio Tiberi

Quarta tappa per il Giro del Lussemburgo 2024: in programma oggi la cronometro individuale di 15,5 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Differdange, che ha visto primeggiare l’iberico Juan Ayuso. Quarta vittoria in stagione per il classe 2002, che torna al successo ad oltre cinque mesi di distanza dall’ultima affermazione: seconda prova contro il tempo vinta, dopo quella alla Tirreno-Adriatico.

19.11,03 il tempo del corridore della UAE Emirates alla media di 48.478 km/h: battuto di sette secondi l’azzurro Antonio Tiberi. Il laziale della Bahrain-Victorious dimostra ancora una volta di essere molto performante a cronometro, facendo un balzo importante anche in classifica generale (ora è quinto a 10” dalla vetta).

Terza piazza per Mads Pedersen, poi Marc Hirschi e Mathieu van der Poel: il neerlandese, campione del mondo, si riprende la leadership in graduatoria, precedendo di 3” l’ex leader Mauri Vansevenant ed il vincitore di oggi Ayuso. In casa Italia da sottolineare anche le performance di Lorenzo Milesi, settimo nella cronometro, e Davide Piganzoli, quindicesimo oggi ed in top 10 in classifica generale.