Ginnastica aerobica, l’Italia festeggia due medaglie ai Mondiali: Nacci e il gruppo sul podio a Pesaro

Alla Vitifrigo Arena di Pesaro si sono conclusi i Mondiali 2024 di ginnastica aerobica. Davide Nacci ha conquistato una brillante medaglia di bronzo nell’individuale maschile con il punteggio di 21.300 (3.900 per le difficoltà, 9.250 per la parte artistica, 8.150 per l’esecuzione), salendo così sul terzo gradino del podio alle spalle dello spagnolo Miquel Mane (21.750) e del giapponese Mizuki Saito (21.400).

L’Italia sorride anche per il bronzo nella gara per gruppi: Marcello Patteri, Matteo Falera, Sara Cutini, Francesco Sebastio, Davide Nacci chiudono con il punteggio di 20.483 alle spalle della Cina (20.794) e del Vietnam (20.622). L’Ungheria ha fatto festa nella dance (18.050) davanti a Romania (17.550) e Corea del Sud (17.400), Italia quarta (17.300).

I giapponesi Riri Kitazume e Mizuki Saito hanno vinto la gara a coppie miste (20.500) precedendo gli azeri Vladimir Dolmatov e Madina Mustafayeva (20.300) e i brasiliani Tamires Silva e Lucas Barbosa (20.300), mentre gli italiani Elisa Marras e Andrea Colnago hanno concluso in quinta posizione (19.950).

I cinesi Jingshan Zhang, Zhenhao Wang e Qingzhou si sono imposti nella gara del trio con il punteggio di 20.550, battendo per appena tre millesimi i francesi Maelys Lenclos, Clara Lestruhaut e Victoria Trosset (20.547) e di dodici millesimi i bulgari Tihomir Barotev, Borislava Ivanova e Antonio Papazov (20.538). Quinto posto per l’Italia di Sara Cutini, Francesco Sebastio e Davide Nacci (20.327).

La giapponese Riri Kitazume ha avuto la meglio nell’individuale femminile in 21.450, precedendo l’ucraina Anastasiia Kurashvili (21.150) e la francese Maelys Lenclos (20.650), mentre Arianna Ciurlanti ha concluso in settima piazza (19.650). La Corea del Sud ha dettato legge nell’aerobic-step con il punteggio di 17.800, regolando la Cina (17.400) e l’Ucraina (16.900), mentre l’Italia ha concluso in quinta piazza (16.650).