Filippo Volandri: “Non ci siamo ancora meritati le Finals. Berrettini giocatore vero, doppio deciso da 4 punti”

L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1, conquistando la seconda vittoria nella fase a gironi della Coppa Davis. Gli azzurri si sono imposti contro un avversario decisamente sul cemento di Bologna e hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Matteo Berrettini ha regolato Blockx in rimonta, Flavio Cobolli ha perso in tre set contro Bergas, poi il doppio composto da Andrea Vavassori e Simone Bolelli ha portato a casa il punto decisivo.

Il capitano Filippo Volandri ha analizzato la giornata in conferenza stampa: “Si sono felice davvero, specialmente per il doppio, penso che questi due ragazzi meritassero di vincere contro il Brasile e anche oggi entrambi i team hanno giocato alla grande. Il match si è deciso in quattro punti e li abbiamo vinti tutti noi. Adesso dovremo provare a vincere anche domenica, teniamo i piedi per terra e pensiamo alla prossima“.

Filippo Volandri ha poi proseguito: “Per ora ancora non ci siamo ancora meritati il volo per Malaga e dovremo lottare ancora, il doppio belga si e rivelato più forte di quel che credevo, specialmente al servizio, ma nella fase a gironi ci siamo trovati con tre nazionali tutte dotate di ottimi doppi. Ora vediamo quel che accadrà domani e domenica“.

Il capitano non giocatore ha poi concluso: “Mi è piaciuto tutto oggi. Con Blockx abbiamo usato la tecnologia per provare a conoscerlo meglio, è un ragazzo dal potenziale enorme. A Matteo ha dato tempi di gioco sempre diversi e in più non lo conosceva. Matteo ha avuto bisogno di abituarsi a quei tempi di gioco e alla fine ha dimostrato di essere un giocatore vero, forte, si è vista tutta la differenza di esperienza tra i due, ma Blockx è giovane, ripeto, e ha un futuro brillante davanti a sé“.