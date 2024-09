Fernando Alonso punge la Ferrari dopo il GP di Singapore

Il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, è stato quello delle occasioni perse dalla Ferrari. La quinta e settima posizione con cui hanno concluso la gara di Marina Bay il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno alimentato l’amarezza per la gestione del sabato, determinante su un tracciato cittadino come quello asiatico.

I due piloti del Cavallino Rampante non sono stati assolutamente perfetti e ne hanno pagate le conseguenza nella gara domenicale, rimanendo invischiati nel traffico, visto lo start dalla quinta fila: Leclerc nono e Sainz decimo. Il passo gara dimostrato dal monegasco, a pista libera negli ultimi 25 giri, ha dato ulteriori motivi per cui rammaricarsi.

In questo contesto, Fernando Alonso non perde mai occasione di pungere la Rossa rispetto ai suoi risultati. Il due-volte iridato, giunto ottavo con l’Aston Martin immediatamente alle spalle di Sainz, ha stuzzicato come ormai è consuetudine l’ambiente ferrarista: “Avrebbero dovuto vincere la gara per il passo che avevano. Probabilmente è stata la vettura più veloce del week end, la mia gara non era con loro ed essere finiti a pochi secondi è positivo“, ha dichiarato l’asturiano.

“Sono stato dietro ai primi quattro team e davanti a Perez, di solito sono a disposizione solo il nono e il decimo posto. Finire ottavi è dunque meglio delle nostre aspettative. Sono buoni punti, ma siamo stati pur sempre doppiati e avevamo una macchina difficile da guidare per tutto il fine-settimana. Penso che ora dobbiamo alzare il livello, abbiamo alcune nuove parti in arrivo nelle prossime gare e speriamo che ci aiutino a ottenere prestazioni migliori“, ha aggiunto Alonso.