F1, Sergio Perez: “Un buon venerdì. Penso di essere nella lotta per la vittoria”

Sergio Perez è soddisfatto, ma mantiene i piedi ben saldi al terreno, dopo aver concluso in scia a Charles Leclerc nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato cittadino di Baku, laddove ha sempre ottenuto ottimi risultati, il messicano ha vissuto una delle sue migliori giornate da diverso tempo a questa parte.

Ad ogni modo Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior crono in 1:43.484 con 6 millesimi di margine proprio su Sergio Perez (Red Bull) mentre è terzo Lewis Hamilton (Mercedes) a 66. Quarto Carlos Sainz (Ferrari) a 466 millesimi, mentre è quinto Oscar Piastri (McLaren) a 499. Sesta posizione per Max Verstappen (Red Bull) a 545 millesimi, settima per Lance Stroll (Aston Martin) a 609, ottava per Nico Hulkenberg (Haas) a 991, nono George Russell (Mercedes) a 1.052, quindi decimo Oliver Bearman (+1.063).

Al termine del venerdì azero, il pilota nativo di Guadalajara ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente un giorno positivo e solido. Diciamo che abbiamo gettato buone basi a livello di vettura e siamo progrediti bene tra FP1 e FP2. Ora non ci rimarrà che assicurarci di proseguire in questo modo. Penso che potremo essere nella lotta questo weekend”.