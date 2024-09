F1, Oscar Piastri: “Weekend eccezionale per la squadra, la strategia mi ha fatto rimontare”

Un’altra grande gara in casa McLaren con due vetture che arrivano sul podio: da una parte il dominio di Lando Norris che trionfa nel Gran Premio di Singapore, dall’altra una buona terza posizione di Oscar Piastri che ha corso in maniera costante e non ha mai rischiato di uscire dalla top 3. Scuderia inglese che si conferma così in testa alla classifica costruttori.

Queste le sue parole a caldo al termine della gara: “Faceva caldo oggi, però è stata una bella gara e una bella rimonta dopo le qualifiche di ieri, arrivare sul podio è un grande risultato visto com’è andata ieri. Avevamo una grande macchina a disposizione e il team ha fatto un’ottima strategia per permettermi di superare le Mercedes. Alla fine è stato un altro weekend eccezionale per la squadra e abbiamo portato a casa un bel bottino di punti”.

Sui rischi non presi oggi: “Stavolta la macchina l’ho tenuta lontana dal muro, penso di non averli mai colpiti. C’è stato un momento un po’ complicato con George in curva 1, ma poi alla fine mi sono messo tranquillo, avevo un grande distacco da rimontare e ho cercato di non prendermi tanti rischi. Non volevo causare altri danni ai meccanici“.