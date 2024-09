F1, Max Verstappen: “FP2 complicata, devo ancora trovare il giusto bilanciamento”

Max Verstappen non è andato oltre la sesta posizione al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato cittadino di Baku, dopo aver dettato legge nel primo turno, il tre-volte campione del mondo è rimasto a distanza dalla vetta nella sessione pomeridiana, dando la sensazione di essere scarico a livello di motore.

Charles Leclerc (Ferrari) ha fermato i cronometri sull’1:43.484 con 6 millesimi di vantaggio su Sergio Perez (Red Bull) mentre è terzo Lewis Hamilton (Mercedes) a 66. Quarto Carlos Sainz (Ferrari) a 466 millesimi, mentre è quinto Oscar Piastri (McLaren) a 499.

Solo sesta posizione per Max Verstappen (Red Bull) a 545 millesimi, dopo aver chiude in vetta la FP1, settima per Lance Stroll (Aston Martin) a 609, ottava per Nico Hulkenberg (Haas) a 991, nono George Russell (Mercedes) a 1.052, quindi decimo Oliver Bearman (+1.063).

Al termine della FP2, il tre-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente la pista è molto scivolosa e non ci aiuta. Anche solo un piccolo bloccaggio può mandarti contro il muro, per cui devi frenare un po’ più del solito per evitare rischi. Ad ogni modo la sessione non è stata perfetta, ho avuto difficoltà. Dobbiamo ancora sistemare il bilanciamento”.