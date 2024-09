F1, Loïc Serra sarà il nuovo direttore tecnico della Ferrari. Sfuma Adrian Newey

Ci sono i crismi dell’ufficialità. Dopo il trionfo del GP di Monza di F1, la Ferrari ha reso noto il nuovo organigramma tecnico del Reparto Corse. Ci si chiedeva chi avrebbe sostituito Enrico Cardile nel ruolo di direttore tecnico, che ha accettato l’offerta dell’Aston Martin di Lawrence Stroll, e il nome è quello dell’ingegnere francese Loïc Serra, proveniente dalla Mercedes.

Una nomina che era nell’aria, dal momento che l’opzione Adrian Newey era sfumata da tempo. Sarà dunque Serra a capo della direzione tecnica delle varie divisioni. Nel caso specifico, il reparto Chassis Project Engineering sarà affidato a Fabio Montecchi, quello Vehicle Performance a Marco Adurno, quello Aerodynamics a Diego Tondi, quello Track Engineering a Matteo Togninalli e quello Chassis Operations a Diego Ioverno che resterà comunque anche Direttore Sportivo.

Di seguito la nota ufficiale del team del Cavallino Rampante: “La Scuderia Ferrari HP comunica di avere affidato il ruolo di Technical Director Chassis a Loic Serra. Il tecnico francese classe 1972, come comunicato in precedenza, si unirà alla squadra a partire dall’1 ottobre. Loic in questo nuovo ruolo riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur. A Serra faranno dunque capo le divisioni Chassis Project Engineering, affidata a Fabio Montecchi; Vehicle Performance, affidata a Marco Adurno; Aerodynamics, affidata a Diego Tondi; Track Engineering, affidata a Matteo Togninalli e Chassis Operations, affidata a Diego Ioverno, che mantiene anche la carica di Direttore Sportivo. Il ruolo di Technical Director Power Unit continua ad essere affidato ad Enrico Gualtieri, che rimane a diretto riporto di Fred Vasseur“.

I pezzi del puzzle, dunque, sono stati inseriti tutti ai loro posti e ora vedremo quali saranno gli effetti sul progetto Ferrari, pensando soprattutto a quanto accadrà dal 2026, con la rivoluzione tecnica dei regolamenti, che prevederà Power Unit di nuova generazione e nuove monoposto.