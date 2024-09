F1, Lando Norris ha la macchina migliore ma non è più padrone del proprio destino

Il Mondiale di Formula 1 2024 arriva alla sua ultima pausa prima di un intenso rush finale: mancano sei gare alla fine della stagione, sei gare che determineranno i destini di questo campionato che è ancora apertissimo sia nella classifica piloti che nella classifica costruttori come non accadeva da diversi anni, fatta eccezione per il duello Hamilton-Verstappen del 2021.

In questo momento la McLaren è indubbiamente la macchina migliore del Mondiale: Lando Norris a Singapore ha dominato partendo dalla pole, riuscendo finalmente ad azzeccare la partenza e gestendo poi tutta la gara, distanziando Max Verstappen addirittura di oltre 20 secondi e permettendosi negli ultimi giri di rilassarsi.

L’olandese ha fatto il massimo, ma il massimo in questo momento vuol dire arrivare tra la seconda e la terza posizione, perché il ritmo non è quello della McLaren. In ogni caso il tre volte campione del mondo è in una situazione ancora favorevole, poiché rimane padrone del proprio destino: in caso arrivasse sempre secondo da qui alla fine del Mondiale con Norris sempre primo, riuscirebbe comunque a vincere il quarto Mondiale di fila.

La sensazione è che la costanza farà la differenza in questo finale di stagione: Norris non può permettersi uno “zero”, mentre Verstappen dovrà cercare di racimolare quanti più punti possibili ogni fine settimana, possibilmente rimanendo sempre sul podio. E può entrare in gioco la componente del gioco di squadra: Piastri è un alleato credibile per Norris, Perez decisamente meno per Verstappen.