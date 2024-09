F1, Lando Norris: “Contento del mio giro, ma speravo che Leclerc fosse più lontano…”

Lando Norris svetta nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il pilota del team McLaren ha fatto vedere di avere smaltito le scorie di Baku e di essersi presentato nel migliore dei modi alla tappa asiatica.

L’inglese della McLaren ha messo a segno il tempo di 1:30.727 con 58 millesimi di margine su Charles Leclerc e 629 su Carlos Sainz. Quarto Yuki Tsunoda a 741 millesimi, quinto Oscar Piastri a 747, mentre è sesto Daniel Ricciardo a 751. Settima posizione per George Russell a 761 millesimi, ottava per Sergio Perez a 871, davanti ad Alexander Albon e Nico Hulkenberg. 11° Lewis Hamilton a circa un secondo (0.982), mentre è addirittura 15° Max Verstappen a 1.294.

Al termine del venerdì di Marina Bay, il pilota classe 1999 ha raccontato le sue sensazioni: “Credo che stiamo facendo il lavoro che dobbiamo fare per essere lì davanti con la Ferrari. Credo di aver fatto un bel giro, ma la Ferrari con Charles mi è addosso. Speravo di avere un vantaggio più grande onestamente. Il che significa che anche loro sono veloci, ma per noi le cose stanno andando bene. Io sono felice del mio giro e penso di aver sfruttato bene la giornata di oggi. Normalmente preferisco andare meno bene al venerdì perché poi posso avere più margine di crescita al sabato. Ma abbiamo iniziato bene e se continuiamo così allora sarò contento” (Fonte: Motorsport.com).

L’idea su chi potrebbe essere il suo rivale numero 1 è chiara per Norris: “Sappiamo che Charles è molto, molto forte sui circuiti cittadini. Lo abbiamo visto a Monte-Carlo e a Baku, per esempio. Sono sicuro che possa essere contento del suo giro, perché se non lo fosse dovrei preoccuparmi parecchio”.