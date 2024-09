F1, la nuova griglia di partenza del GP d’Azerbaijan con le penalità di Hamilton e Ocon

Si modifica la griglia di partenza del GP azero in quel di Baku per quanto riguarda diverse posizioni. Tutto a seguito della sostituzione di motore e parti della power unit di Lewis Hamilton ed Esteban Ocon, retrocessi così alle ultime due posizioni e obbligati a partire dalla pit lane per raggiunto limite di cambi in questo senso.

Rimangono invariati i primi sei posti, con le due Ferrari che partono una davanti all’altra e, in maniera diversa, le due Red Bull che fanno lo stesso. A variare un po’ la questione ci sono Oscar Piastri, secondo con la McLaren (e una partenza con Ferrari e McLaren in prima fila fa pensare a tanto di tempi lontani), e George Russell, quinto con la Mercedes.

La situazione in essere offre una situazione al limite del paradossale in quarta fila: da una parte il pilota più esperto in assoluto, Fernando Alonso, che quanto a partire bene sa come fare, dall’altra chi ha appena messo piede in questo monto, Franco Colapinto, secondo pilota argentino nella storia della Williams dai tempi di Carlos Reutemann.

Anche per Lando Norris un piccolo avanzamento, fino in sedicesima posizione, benché la sua situazione appaia davvero (molto) difficile, soprattutto considerando dove si trova Verstappen, al quale deve recuperare 62 punti con otto gare ancora da disputare, questa compresa.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AZERBAIJAN F1 2024

1. Leclerc (Ferrari)

2. Piastri (McLaren)

3. Sainz (Ferrari)

4. Perez (Red Bull)

5. Russell (Mercedes)

6. Verstappen (Red Bull)

7. Alonso (Aston Martin)

8. Colapinto (Williams)

9. Albon (Williams)

10. Bearman (Haas)

11. Tsunoda (RB)

12. Gasly (Alpine)

13. Hulkenberg (Haas)

14. Stroll (Aston Martin)

15. Ricciardo (RB)

16. Norris (McLaren)

17. Bottas (Kick Sauber)

18. Zhou (Kick Sauber)

19. Hamilton (Mercedes) Dalla pit lane

20. Ocon (Alpine) Dalla pit lane