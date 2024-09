F1, GP Azerbaijan 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 13-15 settembre

Dopo una settimana di pausa, torniamo a pensare al Mondiale di Formula 1 2024 con il prossimo appuntamento che sarà il Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesima tappa del campionato, programmata nella giornata di domenica 15 settembre.

Collocazione temporale inedita per la corsa di Baku, che sinora si era sempre tenuta o nel mese di aprile o in quello di giugno. La razionalizzazione del programma iridato ha però comportato una modifica nelle tempistiche del GP azero, ora autentico ponte tra la fase Europea e Singapore. Attenzione al programma! Formalmente siamo nel Vecchio Continente, ma di fatto ci si trova in Asia. Dunque bisogna tenere a mente un fuso orario piuttosto marcato, seppur non estremo.

Come seguire in tv l’evento? Il fine settimana di Baku si potrà seguire su Sky Sport. Su Sky Sport F1 (207) vedremo live ogni turno o sessione come su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in chiaro, ma in differita, il Gran Premio di Azerbaijan. Per lo streaming? L’evento azero potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo e NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutti i turni dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP AZERBAIGIAN 2024 (orari italiani)

Venerdì 13 settembre

Ore 11.30-12.30, Prove libere 1

Ore 15.00-16.00, Prove libere 2

Sabato 14 settembre

Ore 10.30-11.30, Prove libere 3

Ore 14.00, Qualifiche

Domenica 15 settembre

Ore 13.00, Gran Premio dell’Azerbaijan