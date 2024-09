F1, FP2 prolungata di 30′ in Messico: c’è una novità

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico, prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, durerà 30 minuti in più. Una FP2 più lunga perché i team e i piloti effettueranno anche dei test sulle nuove gomme Pirelli che saranno introdotte nella prossima stagione. Come è noto, le tre prove libere nel week end durano 60 minuti ciascuno, ma in questo caso ci sarà una novità.

Questo per consentire alle scuderie di acquisire dati e rendersi conto del comportamento degli pneumatici, per di più in condizioni ambientali piuttosto particolari visto che le monoposto gireranno in altura. Il target sarà quello di provare le gomme morbide e quindi studiarne il degrado in un contesto “limite” come quello di Città del Messico.

Non è la prima volta che una sessione di prove libere di un fine settimana del GP venga dedicata al test delle nuove mescole. Nel 2022, infatti, accadde la stessa cosa ad Austin, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti. In quella circostanza, i team di F1 furono obbligati a provare gli pneumatici prototipo 2023 durante la sessione di un’ora e mezza.

Nel 2026, Pirelli rilascerà una gomma dalla concezione completamente nuova. Questa copertura è stata recentemente testata in pista per la prima volta da Aston Martin e, stando a quanto riferito dal costruttore italiano, ha dato riscontri confortanti. Una stagione particolare, dal momento che è prevista anche la rivoluzione tecnica con macchine e power unit rivisitate sensibilmente.