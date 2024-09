F1, Ferrari a Singapore con una nuova ala anteriore? Guanto di sfida alla McLaren

Siamo alla vigilia del 18° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Singapore andrà in scena una nuova sfida, molto impegnativa per i piloti. Il tracciato cittadino sarà assai spossante, in considerazione delle alte temperature e del notevole tasso di umidità che ci si aspetta. La Ferrari vorrà confermare il proprio feeling con piste di questa tipologia.

Nei week end che si sono tenuti sui cittadini, infatti, la SF-24 ha sempre recitato il ruolo da protagonista. Al di là di quanto accaduto a Baku (Azerbaijan), con il secondo posto di Charles Leclerc che avrebbe potuto essere anche il primo (ricordando la pole del monegasco), sono degne di menzioni le affermazioni proprio di Leclerc a Montecarlo e di Carlos Sainz all’Albert Park di Melbourne nel 2024.

E così si gareggerà sotto le luci artificiali di Marina Bay, ricordando il successo dello spagnolo della Ferrari un anno fa. Pertanto, i presupposti per fare bene ci sono tutti. La Rossa, da questo punto di vista, vuole alzare l’asticella in fatto di aggiornamenti. La scuderia di Maranello, infatti, potrebbe far esordire nel round asiatico una nuova ala anteriore.

L’intenzione è quella di rispondere alla McLaren, che con ali flessibili in maniera estrema ma conforme al regolamento è riuscita a sfruttare una zona grigia delle norme. Ne sa qualcosa Charles, impossibilitato a restituire il favore a Oscar Piastri, dopo il sorpasso subito nel 20° giro a Baku. In teoria, questa nuova soluzione era prevista per Austin (USA), ma si vuol battere il ferro finché è caldo.