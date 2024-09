F1, Christian Horner: “Verstappen è nella direzione giusta. Perez in una situazione frustrante”

È apparso visibilmente soddisfatto Christian Horner al termine delle qualifiche valide per il GP di Singapore, tappa numero diciotto del Mondiale 2024 di Formula 1. Il Team Principal della Red Bul ha infatti giudicato positivamente la prestazione del suo pupillo Max Verstappen, riuscito a strappare il secondo posto piazzandosi alle spalle di Lando Norris e davanti Lewis Hamilton.

Un risultato importante controbilanciato però dall’ennesima performance negativa di Sergio Perez, il quale ha mancato la Q3 accontentandosi di una decisamente complicata tredicesima posizione, prosecuzione di un periodo definito dal diretto interessato come vero “incubo”.

“Sergio ha avuto un piccolo momento all’ultima chicane. Penso che senza quell’errore sarebbe entrato in Q3. Frustrante per lui. Fortunatamente, anche le Ferrari non sono troppo avanti, quindi sarà una gara dura partire dal 13° posto in griglia”, ha detto Horner.

Horner ha quindi proseguito: “Con Max la direzione è invece quella giusta. Lo scorso anno qui non abbiamo centrato la prima fila; oggi Max ha fatto invece un ottimo giro. Peccato solo per il lancio prima della bandiera rossa, che era certamente meglio di quello segnato successivamente“.