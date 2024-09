F1, Charles Leclerc: “Abbiamo dimostrato il potenziale della macchina: paghiamo la qualifica”

Charles Leclerc con una grande rimonta riesce ad arrivare fino alla quinta posizione. Il monegasco ha pagato di fatto una pessima qualifica ieri, una nona posizione che l’ha penalizzato nel Gran Premio di Singapore. Il ferrarista ha comunque voluto puntualizzare e assumersi le sue responsabilità su ciò che è accaduto ieri.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport F1: “Abbiamo fatto un’esecuzione perfetta della nostra strategia e del nostro piano gara dopo le qualifiche di ieri. Oggi ho pagato la qualifica brutta di ieri, la macchina c’era e ne abbiamo avuto la dimostrazione in questa gara. Oggi era un po’ una gara di rincorsa, di recupero, ma comunque abbiamo fatto un grande lavoro a parte all’inizio quando ho perso troppo dietro a Nico e a Fernando. Purtroppo non abbastanza per il quarto posto, ma siamo arrivati vicini”.

Sulla strategia scelta dal muretto: “Abbiamo parlato tantissimo se fare il pit stop prima o dopo, è sempre difficile. Penso avessimo beneficio nel fare due cose diverse con le due macchine. In generale non ho nessun rimpianto in questa gara, neanche per la strategia: abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare“.