F1, Aston Martin ufficializza l’accordo con Adrian Newey. Contratto faraonico per il genio britannico

La notizia era ormai nota da settimane, ma quest’oggi è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale dell’accordo tra Adrian Newey e l’Aston Martin. Il genio britannico, in uscita da Red Bull dopo 18 anni strepitosi, ha accettato dunque la proposta di Lawrence Stroll (dopo diversi contatti con Ferrari e altre squadre) lanciandosi in un nuovo progetto ambizioso con l’obiettivo di proiettare la scuderia inglese al vertice della Formula Uno in vista della rivoluzione del regolamento tecnico prevista nel 2026.

Il 65enne ricoprirà il ruolo di Managing Technical Partner e diventerà azionista dell’Aston Martin Aramco Formula One Team, dopo aver firmato un faraonico contratto pluriennale (non è stata comunicata la durata dell’accordo, ma alcune indiscrezioni parlano di 100 milioni di dollari in 3 anni). Decisiva per la chiusura della trattativa la visita privata dello scorso giugno al nuovissimo AMR Technology Campus del team. Il lavoro di Newey comincerà il 1° marzo 2025, quando avrà terminato il suo periodo di gardening dopo il divorzio con Red Bull.

Something new. Welcome, Adrian. pic.twitter.com/DLgHqx6sRU — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 10, 2024

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team Aston Martin. Sono stato enormemente ispirato e impressionato dalla passione e dall’impegno che Lawrence mette in tutto ciò in cui è coinvolto. Lawrence è determinato a creare una squadra che batta il mondo. È l’unico proprietario di una squadra di maggioranza che è attivamente impegnato in questo sport. Il suo impegno è dimostrato nello sviluppo del nuovo AMR Technology Campus e della galleria del vento di Silverstone, che non solo sono all’avanguardia, ma hanno un layout che crea un ottimo ambiente in cui lavorare. Insieme a grandi partner come Honda e Aramco, hanno tutte le infrastrutture chiave necessarie per rendere Aston Martin una squadra vincente nel campionato del mondo e non vedo l’ora di contribuire a raggiungere questo obiettivo“, le parole di Adrian Newey.

Soddisfatto ovviamente il presidente esecutivo del team Aston Martin, Lawrence Stroll: “Newey è il migliore al mondo in quello che fa, è al top del suo gioco e sono incredibilmente orgoglioso che si unisca al team di Formula Uno Aston Martin. È la dimostrazione della nostra ambizione di costruire un team in grado di lottare per il titolo iridato. Non appena Adrian è diventato disponibile, abbiamo capito che dovevamo ingaggiarlo. Le nostre conversazioni iniziali hanno confermato che c’era un desiderio condiviso di collaborare in un’opportunità irripetibile. Adrian è una delle persone più competitive che abbia mai incontrato. Quando ha visto ciò che abbiamo costruito a Silverstone – il nostro incredibile AMR Technology Campus, il talentuoso gruppo di persone che abbiamo riunito e l’ultima galleria del vento in questo sport – ha capito subito cosa stiamo cercando di ottenere. Noi facciamo sul serio, e anche lui. Adrian condivide la nostra fame e la nostra ambizione, crede in questo progetto e ci aiuterà a scrivere il prossimo capitolo della storia di Formula Uno di Aston Martin Aramco“.