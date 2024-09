F1, Andrea Stella: “La prestazione di Piastri è stata eccezionale, impressionante la rimonta di Norris”

Domenica trionfale per la McLaren a Baku in occasione del Gran Premio di Azerbaigian 2024, diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking ha conquistato una splendida vittoria con Oscar Piastri, mentre Lando Norris ha limitato i danni anche con un po’ di fortuna dopo la disastrosa qualifica di ieri portando a casa una quarta posizione ed il punto bonus per il giro più veloce. Un brillante risultato di squadra valso il sorpasso su Red Bull nel campionato costruttori.

“Oggi abbiamo ottenuto un’importante e impressionante vittoria in Azerbaigian. La prestazione di Oscar per tutta la gara è stata eccezionale e prendere il comando in quella maniera è la prova di quanto sia un pilota speciale. Anche Lando ha completato una grande rimonta dopo essere partito fuori posizione senza alcuna colpa”, dichiara Andrea Stella al sito ufficiale della scuderia inglese.

“In questo Gran Premio non c’era nessun team con un netto vantaggio in termini di ritmo e questo ottimo risultato è dovuto all’eccellente esecuzione della gara da parte del team e dei nostri piloti. È un’ulteriore prova che il nostro pacchetto può essere competitivo e lottare per la vittoria su una varietà di circuiti“, spiega il team principal della McLaren.

“Il risultato di oggi ci promuove anche al primo posto nel campionato costruttori, una tappa importante nel nostro percorso. Tuttavia, la squadra rimane chiaramente concentrata sul compito che ci aspetta e sfruttiamo questo momento positivo per raddoppiare i nostri sforzi per le prossime gare. I miglioramenti che abbiamo fatto dall’inizio del 2023, quando eravamo in fondo alla griglia, sono dovuti al duro lavoro e alla dedizione di tutto il nostro team, oltre al supporto dei nostri azionisti e partner. Rivolgiamo rapidamente la nostra attenzione a Singapore, dove il team si concentrerà sulla realizzazione di un altro weekend di gara di successo“, conclude l’ex ingegnere di pista di Fernando Alonso ai tempi della Ferrari.