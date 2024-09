Europei ciclismo, Edoardo Affini: “Oggi mi sentivo senza forze. Difficile da credere quello che ho fatto”

Una giornata indimenticabile per Edoardo Affini, nuovo campione europeo a cronometro. Il classe 1996 è riuscito finalmente a trovare la vittoria dopo tanti ottimi piazzamenti e lo ha fatto probabilmente nella miglior occasione possibile, gli Europei a Limburgo.

Le prime parole dopo la straordinaria vittoria: “Non so cosa dire. È una sensazione fantastica, ho passato molto tempo senza vincere, ma sono sempre stato lì, ho sempre fatto il mio lavoro. Oggi ho iniziato senza pressioni. Le ultime tre settimane alla Vuelta sono state difficili per me. Uno dei Grandi Giri più difficili di sempre per quanto mi riguarda. Domenica non mi sentivo tanto bene”.

Sulle sue condizioni alla partenza: “Oggi non stavo tanto bene e avevo al sensazione che mi mancasse la forza per ottenere un buon risultato. Il mio allenatore mi ha detto che più tardi mi sarei sentito meglio. Ho iniziato e stranamente mi sentivo abbastanza bene. Ora è difficile da credere, cerco di godermelo il più possibile”.

Una festa doppia tra Italia e Olanda, vista anche la presenza della fidanzata Lisa Van Zonneveld. Il tutto pensando che domani ci sarà anche la mixed relay: Domani potrò ottenere subito un altro buon risultato con la mia Nazionale. È fantastico che la mia famiglia sia qui, sia quella italiana sia quella delle mia nuova olandese”.