Equitazione, Sara Morganti su Mariebelle conquista l’argento nel freestyle individuale del dressage alle Paralimpiadi!

Secondo podio per l’Italia dell’equitazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024: con una prestazione sontuosa arriva una meravigliosa medaglia d’argento per Sara Morganti su Mariebelle, binomio che guadagna una posizione rispetto al tecnico, dove era arrivato il bronzo, e chiude secondo nel freestyle individuale di Grado I del dressage. Per Morganti le due medaglie di Parigi si sommano ai due bronzi individuali di Tokyo 2020, dove, montando Royal Delight, si era classificata terza in entrambe le prove individuali. Sesta posizione, invece, per Carola Semperboni su Paul, che migliora a sua volta la settima piazza della prima prova.

A ripetersi, dopo l’oro già conquistato nel tecnico, è il lettone Rihards Snikus su King of the Dance, primo con 82.487, il quale però deve tremare fino all’ultimo istante, visto l’ottimo esercizio proposto dal binomio italiano, accompagnato dalle musiche Baby elefant walk (Henry Mancini), Sons and lovers (Percy Faith), Moonglow (Bert Kaempfert) e Mon oncle (Percy Faith): Sara Morganti su Mariebelle chiude, infatti, con lo score di 81.407, che vale la piazza d’onore.

Alle spalle dei primi due binomi c’è il vuoto: il bronzo va alla britannica Mari Durward-Akhurst su Athene Lindebjerg, terza a quota 77.747, che beffa la neerlandese Annemarieke Nobel su Doo Schufro, quarta con il punteggio di 77.614. La statunitense Roxanne Trunnell su Fan Tastico H, che aveva conquistato la medaglia d’argento nel tecnico, finendo davanti a Sara Morganti, oggi non si ripete e termina quinta a quota 77.307.

Guadagna una posizione rispetto alla prima prova individuale anche il binomio composto da Carola Semperboni su Paul, sesta con il punteggio di 74.554, mentre completano il quadro delle otto finaliste l’australiana Stella Barton su Lord Larmarque, settima con 73.960, ed il binomio di Singapore con Laurentia Tan su Hickstead, ottava a quota 73.174.