Equitazione, Sara Morganti su Mariebelle conquista il bronzo nel dressage alle Paralimpiadi!

Si apre subito con una medaglia per l’Italia il programma dell’equitazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024: Sara Morganti su Mariebelle conquista il bronzo nel tecnico individuale di Grado I del dressage. L’azzurra si qualifica anche per il freestyle individuale, così come Carola Semperboni su Paul, settima nella stessa gara, e Francesca Salvadè su Escari, quarta nella prova di Grado III.

Nel Grado I si impone il lettone Rihards Snikus su King of the Dance, primo con 79.167, davanti alla statunitense Roxanne Trunnell su Fan Tastico H, seconda a quota 78.000, ed all’azzurra Sara Morganti su Mariebelle, ottima terza con lo score di 74.625. Grande prestazione anche da parte del binomio composto da Carola Semperboni su Paul, settima con il punteggio di 71.708, che consente all’amazzone italiana di staccare a sua volta il pass per il freestyle individuale, riservato ai migliori otto della gara odierna.

Nel Grado III sfiora il podio Francesca Salvadè su Escari, quarta con il punteggio di 71.566, che lascia il binomio azzurro ai piedi del podio ma vale il pass per il freestyle individuale. Oro alla statunitense Rebecca Hart su Floratina con 77.900, mentre l’argento va alla neerlandese Rixt van der Horst su Royal Fonq, seconda a quota 76.433, ed il bronzo è della britannica Natasha Baker su Dawn Chorus con 73.167.

Nel Grado II, nel quale non c’erano azzurre al via, titolo alla statunitense Fiona Howard su Diamond Dunes con lo score di 76.931, la quale precede la danese Katrine Kristensen su Goerklintgaards Quater, alla piazza d’onore con il punteggio di 73.966, e la britannica Georgia Wilson su Sakura, sul gradino più basso del podio a quota 73.414.