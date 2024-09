Enea Bastianini fiducioso: “Mi trovo bene con la moto, la pista di Mandalika mi piace”

Un bel venerdì per Enea Bastianini a Mandalika (Indonesia), sede del 15° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito asiatico il romagnolo, vittorioso dell’ultima gara domenicale a Misano, sembra aver ripreso da dove aveva lasciato. Bastianini, infatti, ha siglato il miglior tempo delle pre-qualifiche, facendo vedere una grande costanza di rendimento su tempi notevoli. Immediatamente alle sue spalle hanno concluso lo spagnolo Jorge Martin, leader del campionato, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia.

“Sono contento della mia prestazione. Questa è una pista che mi piace molto, anche se l’anno scorso avevo fatto fatica, ma era il ritorno dopo due mesi di stop e non avevo potuto allenarmi per l’infortunio. Qui ci arrivo bene e mi sono divertito a guidare la Ducati“, ha raccontato Enea ai microfoni di Sky Sport.

“Mi sento un tutt’uno con la GP24, anche perché i tecnici sanno cosa voglio e troviamo con grande facilità le soluzioni. C’è sintonia e questo chiaramente è molto importante. Il set-up base ha funzionato bene e quindi sono stato veloce fin da subito, nella consapevolezza che fin dal primo giorno di prove bisogna essere in grado di andar forte“, ha sottolineato Bastianini.

“Ho dovuto cambiare il mio approccio soprattutto al venerdì, perché spesso è quello che mi è mancato. La squadra mi ha aiutato in questo e guardandomi da fuori ho capito in quale direzione lavorare. Io in lizza per il titolo? Sì ci sono ancora tanti punti, ma sono tanti anche quelli che mi separano dalla vetta (59, ndr.). Cerco di fare il meglio possibile e poi tireremo le somme“, ha concluso il pilota della Ducati.